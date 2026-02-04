Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Referendum Giustizia: per il Si arriva a Modena Antonio Di Pietro

Conferenza stampa aperta al pubblico giovedì mattina in corso Canal Grande organizzata dai comitati per il sì

Si terrà giovedì 5 febbraio alle ore 11, negli spazi di Anita Fine Living in Corso Canalgrande, la conferenza stampa pubblica dedicata alla campagna referendaria sul tema della separazione delle carriere nella magistratura. L’appuntamento, aperto a cittadini e stampa, rappresenta una delle tappe centrali della mobilitazione in vista del referendum del 22 e 23 marzo.
Al centro dell’incontro ci sarà la proposta di riforma costituzionale che punta a distinguere in modo netto i percorsi professionali della magistratura requirente e di quella giudicante. Una scelta che i promotori definiscono “di civiltà istituzionale”, pensata per rafforzare la fiducia dei cittadini nella giustizia, garantendo da un lato un giudice terzo e imparziale, dall’altro un pubblico ministero autonomo e autorevole, senza indebolire l’azione penale.
A sostenere il Sì interverrà Antonio Di Pietro, tra i fondatori del Comitato Sì Separa, promosso dalla Fondazione Luigi Einaudi. La sua presenza a Modena è considerata un momento significativo per la campagna, sia per il suo ruolo nella storia giudiziaria italiana sia per il contributo al dibattito pubblico sulla riforma.
L’iniziativa è organizzata dal Comitato Sì Separa, dal Comitato Sì Riforma e dal Comitato Camere Penali per il Sì, realtà impegnate a promuovere un confronto informato sui contenuti del referendum. Durante la conferenza verranno illustrati i punti chiave della proposta, con particolare attenzione agli aspetti costituzionali e alle possibili ricadute sul funzionamento del sistema giudiziario.

 

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

