Modena, Forza Italia verso il congresso: lezione di democrazia al Pd che lo ha evitato a tutti i costi
In Forza Italia ci si prepara a un congresso vero, in casa Pd si è fatto di tutto per arrivare a un compromesso che sa di non scelta
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Scandalo Fondazione di Modena, gli affondi dell'assessore Zanca contro Matteo Tiezzi e Fabio Braglia
Scandalo Fondazione, l'ammanco si avvicina a 2 milioni di euro: sottratti nell'arco di 4 anni
Polo universitario carpigiano, flop totale: cifre da brivido, appena 14 iscritti
Rifiuti, quei cassonetti 'smart' perennemente rotti: specchio di un sistema che prende in giro i cittadini
Il buco, il silenzio e il potere: così Modena archivia lo scandalo FondazioneArticoli Recenti
Addio a Paolo Cristoni, l'ultimo socialista: orgoglioso delle proprie radici ed eternamente aperto al nuovo
Carpi, tutta la inadeguatezza dell'assessore alla sicurezza in una frase in Consiglio
Aimag, stroncatura Corte dei Conti: Comuni tentennano e la Ruggiero prova a resistere fino a scadenza
Scandalo Fondazione di Modena: ente privato? Anche il loro slogan afferma che è 'bene di tutti'