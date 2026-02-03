Vannacci lascia la Lega e domani sarà a Modena al Rmh hotel

Roberto Vannacci è pronto a lasciare la Lega. Secondo quanto si apprende in ambienti del Carroccio, l'europarlamentare e vicesegretario del partito potrebbe dare l'annuncio oggi.

Secondo fonti della Lega, 'Roberto Vannacci è stato convocato al consiglio federale di oggi, una riunione organizzata per parlare soprattutto di sicurezza. Se Vannacci deciderà davvero, da vicesegretario, di disertare lasciando la Lega per fondare un nuovo partito, siamo certi si dimetterà anche da europarlamentare'.

Il team Vannacci all'Eurocamera si chiude nel silenzio: 'Per ora non rilasciamo dichiarazioni'. Il generale è chiuso da questa mattina all'interno del suo ufficio al Parlamento europeo a Bruxelles.

Domani lo stesso Vannacci sarà a Modena alle 18.30 all'Rmh Modena Des Arts, in via Settembrini a Baggiovara. La conferenza pubblica di Vannacci è dedicata al tema della remigrazione, organizzata dal Team Vannacci Mutina, ha raggiunto il tutto esaurito in termini di iscrizioni, superando già la capienza della sala.

Foto Italpress