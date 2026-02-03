Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Vannacci lascia la Lega e domani sarà a Modena al Rmh hotel

Vannacci lascia la Lega e domani sarà a Modena al Rmh hotel

La conferenza pubblica di Vannacci è dedicata al tema della remigrazione: già superata la capienza della sala

1 minuto di lettura

Roberto Vannacci è pronto a lasciare la Lega. Secondo quanto si apprende in ambienti del Carroccio, l'europarlamentare e vicesegretario del partito potrebbe dare l'annuncio oggi. 

Secondo fonti della Lega, 'Roberto Vannacci è stato convocato al consiglio federale di oggi, una riunione organizzata per parlare soprattutto di sicurezza. Se Vannacci deciderà davvero, da vicesegretario, di disertare lasciando la Lega per fondare un nuovo partito, siamo certi si dimetterà anche da europarlamentare'. 

Il team Vannacci all'Eurocamera si chiude nel silenzio: 'Per ora non rilasciamo dichiarazioni'. Il generale è chiuso da questa mattina all'interno del suo ufficio al Parlamento europeo a Bruxelles.

Domani lo stesso Vannacci sarà a Modena alle 18.30 all'Rmh Modena Des Arts, in via Settembrini a Baggiovara. La conferenza pubblica di Vannacci è dedicata al tema della remigrazione, organizzata dal Team Vannacci Mutina, ha raggiunto il tutto esaurito in termini di iscrizioni, superando già la capienza della sala.

Foto Italpress

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Lega: 'Soliera, qual è lo stato del fiume Secchia?'

Lega: 'Soliera, qual è lo stato del fiume Secchia?'

Bertoldi (Lega): 'Rifiuti Modena, cassonetti intelligenti che si rompono un giorno sì e un giorno no'

Bertoldi (Lega): 'Rifiuti Modena, cassonetti intelligenti che si rompono un giorno sì e un giorno no'

Una Modena super vince al tie-break con Piacenza e torna quarta

Una Modena super vince al tie-break con Piacenza e torna quarta

Castelfranco, ecco il bilancio. Gargano: 'Non arretriamo'. Lega: 'Non quadrano i conti'

Castelfranco, ecco il bilancio. Gargano: 'Non arretriamo'. Lega: 'Non quadrano i conti'

Volley: Monza mette ko la Valsa Modena

Volley: Monza mette ko la Valsa Modena

'Scandalo Fondazione di Modena, serve una ispezione del Ministero dell'Economia'

'Scandalo Fondazione di Modena, serve una ispezione del Ministero dell'Economia'

Articoli più Letti Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

Articoli Recenti 'Riforma della giustizia, il sì rafforza l'indipendenza della magistratura e spezza il correntismo'

'Riforma della giustizia, il sì rafforza l'indipendenza della magistratura e spezza il correntismo'

Rossini (Fdi): 'Zanca su Fondazione di Modena e Amo non tutela l'interesse pubblico'

Rossini (Fdi): 'Zanca su Fondazione di Modena e Amo non tutela l'interesse pubblico'

'Concorso giornalista Ausl, svolto nel rigoroso rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza'

'Concorso giornalista Ausl, svolto nel rigoroso rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza'

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia