Fondazione di Modena, l'ex presidente Provincia Tomei: 'Pochi 280mila euro a Palagano'. Ma Polinago ne ha intercettati 124mila

Eppure Polinago ha ricevuto fondi ben inferiori rispetto a quelli intercettati da Palagano. Sia durante il mandato di Braglia, sia durante quello dello stesso Tomei.
Sempre stando a quanto pubblicato sul sito della Fondazione, alla realtà montana di circa 1600 abitanti di Polinago durante il mandato di Braglia sono andate queste erogazioni, 124mila euro in tutto:
Associazione sportiva dilettantica Polinago calcio: 3.047 euro
Arrediamo il rinnovato polo scolastico: 60.000 euro, richiedente Comune di Polinago
Festa di plif 2025 ... Polinago terra di fiaba: 4.000 euro, richiedente La Voce Aps Polinago
Rigeneriamoci in salute: 10.000 euro, richiedente Comune di Polinago
Festa di plif 'Polinago si veste di magia': 4.000 euro, richiedente La
Intervento di ristrutturazione e ri-funzionalizzazione dell'area verde comunale denominata Parco Nord: 43.000 euro, richiedente Comune di Polinago
E quante erogazioni vennero fatte dalla Fondazione di Modena al Comune di Polinago durante il mandato di Tomei, quindi dal 2018 al 2023? Poco più di 95mila euro.
Associazione sportiva dilettantistica Polinago calcio: 4.032,5 euro
Acquisto scuolabus per servizio trasporto scolastico a Polinago: 60.000 euro, richiedente Comune di Polinago
Acquisto attrezzature e interventi di manutenzione nella Scuola d'Infanzia Anna Frank, nella Scuola Primaria Papini e nella Scuola Secondaria Perini: 20.000 euro, richiedente Comune di Polinago
Ristrutturazione vecchia casa in sasso per realizzazione sede del gruppo: 11.000 euro, richiedente Gruppo Alpini di Polinago.