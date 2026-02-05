Scandalo Fondazione, Platis (FI): 'Un solo dipendente non può operare su 16 conti e disporre 807 bonifici'
'Serve verifica indipendente sull’organizzazione interna della Fondazione, capace di individuare le falle che hanno consentito il protrarsi delle irregolarità'
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Scandalo Fondazione, giravolta del sindaco Mezzetti: da 'assordante silenzio' a 'stima per Tiezzi'. Rinnegato paragone con Amo
Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento
Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio
'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'
Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della ProvinciaArticoli Recenti
Di Pietro a Modena: 'Al referendum voto si, ecco perché'
Mezzetti: 'Da Vannacci propaganda più becera e ignorante di stampo fascista'
Referendum Giustizia: incontro a sostegno del NO con Andrea Giorgis e Michele Trianni
'Mai detto di essere contrario al diritto di voto per le donne: il mio intervento riguardava la difesa della famiglia'