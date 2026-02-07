Modena, oggi al Braglia arriva la Sampdoria

Modena in campo al Braglia per la prima di tre gare da affrontare in una settimana; la serie B infatti osserverà il turno infrasettimanale martedì 10 (gialli a Venezia in detta occasione), per cui gli impegni ravvicinati potranno costituire in fattore.E’ la prima partita in programma dopo la chiusura del mercato, e questo turno sarà un banco di prova importante per le rinnovate rose; in particolare per quella della Sampdoria che arriva al Braglia profondamente rinnovata in questa sessione di mercato; i doriani sono stati tra i più attivi sul mercato, con ben undici nuovi innesti e undici cessioni, di fatto un profondo rinnovamento che ha riguardato metà della rosa già a disposizione. Tra i neo acquisti, da segnalare i colpi di Brunori, degli ex gialloblù Di Pardo (oggi alla prima contro il Modena) e Pierini, Salvatore Esposito, Soleri; una squadra completamente nuova, che debutta oggi al Braglia.La Sampdoria ha giocato a Modena in 15 occasioni (di cui due volte in Coppa Italia): nei precedenti ci sono 8 vittorie del Modena, 1 pareggio e 6 vittorie blucerchiate; il Modena non batte la Samp al Braglia da oltre vent’anni: era il 25 aprile 2004, campionato di serie A, finì 1 a 0 con rete di Joe Kamara, nell’anno disgraziato della retrocessione dei gialli in serie B.La Sampdoria ha vinto le ultime tre gare al Braglia, entrambe in serie B, disputate rispettivamente il 1.5.2012, il 11.11.2023 e il 28.9.24 le prime due con l’identico punteggio di 2 a 0, l’ultima per 3 a 1, era il Modena ancora di Bisoli. La Sampdoria ha giocato fuori casa 11 partite fino ad ora senza mai vincere conquistando 4 punti, frutto di soli 4 pareggi e 7 sconfitte, condite da 7 reti segnate e 17 subite. Il Modena non vince al Braglia dallo scorso 2 novembre, 3 a 0 alla Juve Stabia; da allora, nelle successive 5 partite casalinghe, i gialli hanno totalizzato solo 2 punti, frutto di 2 pareggi, e 3 sconfitte.Una partita importante per entrambe le squadre, ma ancora di più per il Modena, atteso martedì a Venezia nel big match con i lagunari, e con la necessità dei tre punti per mantenere intatto il feeling instauratosi in classifica con i playoff.Per provare a vincere la partita, Sottil, altro ex di turno, si affida al suo solito 3-5-2, con alcuni punti interrogativi.Per la formazione iniziale, sicuro assente Nador, squalificato, mentre rientra tra i convocati Sersanti, e ci sono tutti i due nuovi Ambrosino e Imputato. Probabile che Sottil decida di confermare l’undici di base visto nelle ultime gare, anche se tanti sono i dubbi e i ballottaggi. Davanti a Chichizola, sicuri Tonoli e Nieling, mentre Adorni e Dellavalle si contendono la maglia da centrale; a centrocampo, probabile rientro dall’inizio di Zanimacchia, con Massolin, sempre in mediana, Gerli, Santoro e Zampano, difficile Sersanti da subito; in attacco invece si va verso la conferma della coppia Mendes e De Luca, anche se la sorpresa potrebbe essere Ambrosino titolare in coppia con De Luca. Sottil deciderà come sempre, dopo le indicazioni della rifinitura.Arbitra la partita Pezzuto di Lecce, con il quale curiosamente nei precedenti incroci, nessuna delle due squadre ha mai vinto; con l’arbitro pugliese, il Modena nei 4 precedenti ha 3 pareggi e 1 sconfitta; la Sampdoria ha invece tre sconfitte su tre.Calcio di inizio oggi alle 15 in uno stadio Braglia, tirato a lucido; si va verso il tetto delle undicimila presenza, di cui circa 3.000 tifosi doriani.