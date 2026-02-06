Olimpiadi invernali: il programma di sabato 7 febbraio





Il programma di sabato 7 febbraio

Milano e Cortina si preparano a vivere il primo vero giorno di competizioni olimpiche dopo la cerimonia di apertura di questa sera a San Siro. Con l’accensione del braciere, i Giochi Invernali 2026 entreranno ufficialmente nel vivo e, già da domani, sabato 7 febbraio, il calendario offrirà un programma intenso che coinvolgerà alcune delle discipline più attese dagli appassionati.La giornata inizierà con la discesa libera maschile alle ore 11.00 a Cortina d’Ampezzo, sulla pista Olympia delle Tofane. Sarà una gara ad altissima velocità che vedrà protagonisti gli svizzeri Odermatt e Feuz, gli austriaci Kriechmayr e Mayer, gli italiani Paris e Casse, il norvegese Kilde, i francesi Clarey e Muzaton e gli statunitensi Bennett e Cochran-Siegle.A Livigno, lo sci di fondo sprint a tecnica libera animerà la mattinata con le qualificazioni alle 10.00 e le finali alle 13.30. Norvegia, Svezia, Finlandia, Francia, Stati Uniti e Canada si contenderanno l’accesso alle fasi decisive, mentre l’Italia punterà su Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani per cercare un risultato di prestigio.Nel primo pomeriggio, ad Anterselva, sarà il momento del biathlon con la staffetta mista, in programma alle 14.00. Norvegia, Francia, Svezia e Germania partono come favorite, ma l’Italia —con Wierer, Vittozzi, Hofer e Bormolini — proverà a inserirsi nella lotta per le medaglie davanti al pubblico di casa.Il pattinaggio di figura farà tappa al Mediolanum Forum di Milano con il team event, che prenderà il via alle 9.30 con il programma corto uomini e coppie, per poi proseguire alle 18.00 con il programma corto danza e donne. In pista scenderanno le squadre di Giappone, Stati Uniti, Canada, Italia, Cina e Francia, mentre la partecipazione della Russia resta legata alle decisioni del CIO.La Santa Giulia Arena di Milano ospiterà invece le prime sfide del torneo femminile di hockey su ghiaccio. Alle 12.00 si affronteranno Stati Uniti e Finlandia per il Gruppo A, seguite alle 16.00 da Svizzera e Giappone per il Gruppo B. La giornata si chiuderà alle 20.30 con la super sfida tra Canada e Svezia, una delle partite più attese della fase a gironi.Il pomeriggio proseguirà al Cortina Sliding Centre con il singolo maschile di slittino, che prevede la prima manche alle 15.00 e la seconda alle 16.30. Germania, Austria, Lettonia e Stati Uniti si presenteranno con atleti di altissimo livello, mentre l’Italia ripone grandi speranze in Dominik Fischnaller.La giornata si concluderà con le cerimonie di premiazionealle 20.00, nelle Medals Plaza di Milano e Cortina, dove verranno assegnate le prime medaglie dei Giochi nelle discipline del biathlon, dello sci di fondo e dello slittino.