Colpo di coda del mercato gialloblù: Massolin all'Inter

Il Modena FC ha comunicato nel pomeriggio di aver definito il passaggio di Yanis Massolin all’Inter. L’accordo tra le due società prevede che il centrocampista francese rimanga in prestito in gialloblù fino al termine della corrente stagione sportiva.

Classe 2002, Massolin era approdato in Emilia la scorsa estate dal Royal Francs Borains, club militante nella seconda serie belga. Nei suoi primi sei mesi con la maglia canarina ha collezionato 14 presenze, mettendo a referto un gol tanto pregevole quanto decisivo nei minuti finali della trasferta di Frosinone, oltre a due assist.

'Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena FC si congratulano con Yanis per il traguardo raggiunto, augurandogli il meglio per il prosieguo della stagione e per il futuro percorso professionale'- scrive la società gialloblù