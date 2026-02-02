Serie D, Mister Gori (Cittadella): 'Una vittoria meritata'
'Quelle che cominciavano col Sant’Angelo erano tre gare in cui all’andata avevamo fatto zero punti e ci tenevo molto'
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, lutto nel mondo dello sport: è morto a 78 anni il maestro di judo Giuliano Gibertoni
Centro sportivo Modena calcio, a Nonantola traffico deviato
Promozione: Medolla San Felice, 80 anni per i gemelli Gennari
Modena-Palermo: oltre 13.000 al BragliaArticoli Recenti
Promozione, il Camposanto sbanca Castelnuovo ed esce dalla zona calda
Modena calcio, Ambrosino è gialloblù e Magnino ceduto all'Empoli
Eccellenza, una super Cdr Mutina rifila un poker al Rolo
Eccellenza, pesante ko per il Formigine a Fabbrico