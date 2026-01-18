Il Cittadella ci prova, ma il capolista Lentigione vince di misura

Il tabellino

Il big match di giornata in Serie D è senza alcun dubbio Cittadella Vis Modena - Lentigione. Gli uomini di Mister Gori hanno perso contro la prima della classe per 1-0 in una sfida caratterizzata da condizione meteorologiche avverse ed un campo molto pesante, è stata una gara molto combattuta e dal tasso tecnico elevato. La prima occasione del match è di marca Cittadella che, impensierisce Cheli, sugli sviluppi di un calcio da fermo, arriva Calanca ma l’estremo difensore neutralizza la conclusione. Il primo tempo procede a ritmi alti con diversi capovolgimenti di fronte fino a quando non arriva il gol del vantaggio della squadra allenata da mister Pedrelli. La formazione ospite si porta in avanti su un’azione nata da un intervento falloso che porta Jessey a servire di prima intenzione Battistello che batte un incolpevole Anino ed insacca la rete dello 0-1. Con questa rete, di fatto, si chiude il primo tempo. La seconda frazione parte con il Cittadella che prova ad avere una reazione ed a rendersi più pericolosa dalle parti del portiere avversario per agguantare il pareggio. La formazione di Gori recrimina un tocco di mano in area da parte di un difensore biancorosso, sugli sviluppi di un fallo laterale ma l’arbitro lascia correre.Il Citta prova ad uscire dal guscio, a gettare il cuore oltre l’ostacolo quando Federico Fort, salta più in alto di tutti e di testa, impatta bene ma la conclusione termina di pochissimo a lato andando vicinissimo al gol del pari. Il Lentigione si rende pericoloso con una ripartenza che crea un’azione da gol pericolosa per la compagine ospite ma Anino si fa trovare pronto e devia in calcio d’angolo. La squadra di casa pigia sull’acceleratore ma la difesa ospite regge alle folate del reparto offensivo del Cittadella. Cittadella che continua ad attaccare e va vicinissima alla rete dell’1-1 quando, ancora, Fort ci prova ma la palla va a colpire la traversa. Dopo cinque minuti di recupero, termina la partita: il campo ha espresso il proprio responso, Cittadella Vis Modena - Lentigione termina 0-1.CITTADELLA VIS MODENA 0LENTIGIONE 1Cittadella Vis Modena: Anino; Calanca (17’st Marchetti), Fort, Boccaccini, Carretti (48’st Manzotti); Camara (46’st Barozzini), Dodaro (32’st Sala), Mandelli, Morello (13’st Arrondini); Formato, Caprioni. A disposizione: Celenza, Sardella, Teresi, Sabotic. All. BertaniLentigione: Cheli, Bita, Capiluppi, Jassey (27’st Masini), Panigada (35’st Cavacchioli), Penta, Battistello (21’st Pari), Alessandrini (43’st Mordini), Mele, Cellai (17’st Montipo’), Nappo.A disposizione: Pagani, Nava, Nanni, Agbekomu. All. PedrelliArbitro: Collier di GallarateAmmoniti: Morello, Dodaro, Mandelli, Formato, Marchetti, BattistelloReti: 37’pt BattistelloNote: 1 minuto di recupero primo tempo, 5 minuti di recupero secondo tempoFoto Terzi