Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il Cittadella ci prova, ma il capolista Lentigione vince di misura

Il Cittadella ci prova, ma il capolista Lentigione vince di misura

Gli uomini di Mister Gori hanno perso contro la prima della classe per 1-0 in una sfida caratterizzata da condizione meteorologiche avverse

2 minuti di lettura
Il big match di giornata in Serie D è senza alcun dubbio Cittadella Vis Modena - Lentigione. Gli uomini di Mister Gori hanno perso contro la prima della classe per 1-0 in una sfida caratterizzata da condizione meteorologiche avverse ed un campo molto pesante, è stata una gara molto combattuta e dal tasso tecnico elevato. La prima occasione del match è di marca Cittadella che, impensierisce Cheli, sugli sviluppi di un calcio da fermo, arriva Calanca ma l’estremo difensore neutralizza la conclusione. Il primo tempo procede a ritmi alti con diversi capovolgimenti di fronte fino a quando non arriva il gol del vantaggio della squadra allenata da mister Pedrelli. La formazione ospite si porta in avanti su un’azione nata da un intervento falloso che porta Jessey a servire di prima intenzione Battistello che batte un incolpevole Anino ed insacca la rete dello 0-1. Con questa rete, di fatto, si chiude il primo tempo. La seconda frazione parte con il Cittadella che prova ad avere una reazione ed a rendersi più pericolosa dalle parti del portiere avversario per agguantare il pareggio. La formazione di Gori recrimina un tocco di mano in area da parte di un difensore biancorosso, sugli sviluppi di un fallo laterale ma l’arbitro lascia correre.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Il Citta prova ad uscire dal guscio, a gettare il cuore oltre l’ostacolo quando Federico Fort, salta più in alto di tutti e di testa, impatta bene ma la conclusione termina di pochissimo a lato andando vicinissimo al gol del pari. Il Lentigione si rende pericoloso con una ripartenza che crea un’azione da gol pericolosa per la compagine ospite ma Anino si fa trovare pronto e devia in calcio d’angolo. La squadra di casa pigia sull’acceleratore ma la difesa ospite regge alle folate del reparto offensivo del Cittadella. Cittadella che continua ad attaccare e va vicinissima alla rete dell’1-1 quando, ancora, Fort ci prova ma la palla va a colpire la traversa. Dopo cinque minuti di recupero, termina la partita: il campo ha espresso il proprio responso, Cittadella Vis Modena - Lentigione termina 0-1.

Il tabellino

CITTADELLA VIS MODENA 0

LENTIGIONE 1

Cittadella Vis Modena: Anino; Calanca (17’st Marchetti), Fort, Boccaccini, Carretti (48’st Manzotti); Camara (46’st Barozzini), Dodaro (32’st Sala), Mandelli, Morello (13’st Arrondini); Formato, Caprioni. A disposizione: Celenza, Sardella, Teresi, Sabotic. All. Bertani

Lentigione: Cheli, Bita, Capiluppi, Jassey (27’st Masini), Panigada (35’st Cavacchioli), Penta, Battistello (21’st Pari), Alessandrini (43’st Mordini), Mele, Cellai (17’st Montipo’), Nappo.
A disposizione: Pagani, Nava, Nanni, Agbekomu. All. Pedrelli

Arbitro: Collier di Gallarate

Ammoniti: Morello, Dodaro, Mandelli, Formato, Marchetti, Battistello

Reti: 37’pt Battistello

Note: 1 minuto di recupero primo tempo, 5 minuti di recupero secondo tempo

Foto Terzi

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Serie D: Cittadella, ecco il giovane Crosariol

Serie D: Cittadella, ecco il giovane Crosariol

Serie D, Bertani (Cittadella): 'Noi siamo la sesta incomoda'

Serie D, Bertani (Cittadella): 'Noi siamo la sesta incomoda'

Cittadella Vis Modena, buon pari col Piacenza

Cittadella Vis Modena, buon pari col Piacenza

Serie D, Bertani (Cittadella Vis Modena): 'Potevamo vincere anche con un risultato più largo'

Serie D, Bertani (Cittadella Vis Modena): 'Potevamo vincere anche con un risultato più largo'

Cittadella Vis Modena, l'anno inizia bene: 2-0 alla Correggese

Cittadella Vis Modena, l'anno inizia bene: 2-0 alla Correggese

Serie D, Cittadella domani a San Damaso con la Correggese

Serie D, Cittadella domani a San Damaso con la Correggese

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena, lutto nel mondo dello sport: è morto a 78 anni il maestro di judo Giuliano Gibertoni

Modena, lutto nel mondo dello sport: è morto a 78 anni il maestro di judo Giuliano Gibertoni

Modena, nuova illuminazione stadio Braglia: 84mila euro ad azienda di Mirandola per la progettazione

Modena, nuova illuminazione stadio Braglia: 84mila euro ad azienda di Mirandola per la progettazione

Centro sportivo Modena calcio, a Nonantola traffico deviato

Centro sportivo Modena calcio, a Nonantola traffico deviato

Il Venezia sbanca il Braglia, Modena irriconoscibile

Il Venezia sbanca il Braglia, Modena irriconoscibile

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Il Modena rialza la testa: 2-0 al Pescara

Il Modena rialza la testa: 2-0 al Pescara

Il Sassuolo esce sconfitto dal Maradona: Napoli vince di misura

Il Sassuolo esce sconfitto dal Maradona: Napoli vince di misura

Serie A: un buon Sassuolo sconfitto a Napoli

Serie A: un buon Sassuolo sconfitto a Napoli

Modena, Sottil prova a ripartire contro il fanalino di coda Pescara

Modena, Sottil prova a ripartire contro il fanalino di coda Pescara