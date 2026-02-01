Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Serie D: domenica Cittadella-Sant'Angelo, mister Vullo la presenta così

Serie D: domenica Cittadella-Sant'Angelo, mister Vullo la presenta così

'Sarà una partita durissima perché la Cittadella in casa ha conquistato 23 punti sul totale di 33'

2 minuti di lettura

Matteo Vullo, allenatore del Sant'Angelo conosciuto dalle nostre parti per aver allenato la Modenese in Eccellenza, alla vigilia della gara con il Cittadella Vis Modena in programma domenica alle 14.30 a San Damaso. 'È vero che non vinciamo da tempo, ma è altrettanto vero che da un mese a questa parte siamo imbattuti. In questo campionato così equilibrato anche un punticino può essere importante per muovere la classifica. Ovviamente noi puntiamo sempre alla piena posta in palio: la ricerca della vittoria non deve però diventare un peso psicologico, ma la conseguenza del lavoro che facciamo in settimana. E posso assicurare che la squadra si sta allenando molto bene: si è visto anche nelle precedenti partite, tutti lottano su ogni pallone. A me interessa soprattutto la continuità di rendimento”.
”Ci aspetta una battaglia e non solo per il valore dei nostri prossimi avversari che è sotto gli occhi di tutti. Hanno giocatori molto forti come Morello, Caprioni, Sala, Mandelli, Calanca e poi fermiamoci qui, altrimenti li cito tutti. Mi aspetto una partita “sporca” soprattutto per le condizioni del terreno di gioco che si annunciano pesanti a causa delle ultime precipitazioni. Dovremo alzare il livello della contesa, in particolare a centrocampo. Sarà una partita durissima perché la Cittadella in casa ha conquistato 23 punti sul totale di 33'.
'Avrò abbondanza proprio nel reparto di centrocampo (attesi i rientri di Guerrini e Strechie dalle rispettive squalifiche, ndr), considerato che posso contare anche su Grandinetti, Sabba e Ceola. La scorsa settimana abbiamo dovuto riadattare Bernardini nel ruolo di mezzala, questa volta c’è possibilità di scelta. Guerrini torna dopo quattro turni di stop, è un ottimo giocatore, la sua presenza è stata importante anche in allenamento'.
Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Cittadella Vis Modena, ora è ufficiale: Formato se ne va

Cittadella Vis Modena, ora è ufficiale: Formato se ne va

Serie D, Cittadella Vis Modena: Formato in partenza, ma dove andrà?

Serie D, Cittadella Vis Modena: Formato in partenza, ma dove andrà?

Cittadella Vis Modena, solo pari col fanalino Tuttocuoio

Cittadella Vis Modena, solo pari col fanalino Tuttocuoio

Il Cittadella ci prova, ma il capolista Lentigione vince di misura

Il Cittadella ci prova, ma il capolista Lentigione vince di misura

Serie D: Cittadella, ecco il giovane Crosariol

Serie D: Cittadella, ecco il giovane Crosariol

Serie D, Bertani (Cittadella): 'Noi siamo la sesta incomoda'

Serie D, Bertani (Cittadella): 'Noi siamo la sesta incomoda'

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena, lutto nel mondo dello sport: è morto a 78 anni il maestro di judo Giuliano Gibertoni

Modena, lutto nel mondo dello sport: è morto a 78 anni il maestro di judo Giuliano Gibertoni

Modena, nuova illuminazione stadio Braglia: 84mila euro ad azienda di Mirandola per la progettazione

Modena, nuova illuminazione stadio Braglia: 84mila euro ad azienda di Mirandola per la progettazione

Centro sportivo Modena calcio, a Nonantola traffico deviato

Centro sportivo Modena calcio, a Nonantola traffico deviato

Promozione: Medolla San Felice, 80 anni per i gemelli Gennari

Promozione: Medolla San Felice, 80 anni per i gemelli Gennari

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Il Sassuolo vince 3-1 a Pisa

Il Sassuolo vince 3-1 a Pisa

Alla Corrida dei record vincono Pietro Riva e Rebecca Lonedo

Alla Corrida dei record vincono Pietro Riva e Rebecca Lonedo

Modena: a Empoli pareggio a reti inviolate

Modena: a Empoli pareggio a reti inviolate

Modena, i Gialli a Empoli per proseguire la striscia di risultati utili

Modena, i Gialli a Empoli per proseguire la striscia di risultati utili