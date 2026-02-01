Matteo Vullo, allenatore del Sant'Angelo conosciuto dalle nostre parti per aver allenato la Modenese in Eccellenza, alla vigilia della gara con il Cittadella Vis Modena in programma domenica alle 14.30 a San Damaso. 'È vero che non vinciamo da tempo, ma è altrettanto vero che da un mese a questa parte siamo imbattuti. In questo campionato così equilibrato anche un punticino può essere importante per muovere la classifica. Ovviamente noi puntiamo sempre alla piena posta in palio: la ricerca della vittoria non deve però diventare un peso psicologico, ma la conseguenza del lavoro che facciamo in settimana. E posso assicurare che la squadra si sta allenando molto bene: si è visto anche nelle precedenti partite, tutti lottano su ogni pallone. A me interessa soprattutto la continuità di rendimento”.
”Ci aspetta una battaglia e non solo per il valore dei nostri prossimi avversari che è sotto gli occhi di tutti. Hanno giocatori molto forti come Morello, Caprioni, Sala, Mandelli, Calanca e poi fermiamoci qui, altrimenti li cito tutti. Mi aspetto una partita “sporca” soprattutto per le condizioni del terreno di gioco che si annunciano pesanti a causa delle ultime precipitazioni. Dovremo alzare il livello della contesa, in particolare a centrocampo. Sarà una partita durissima perché la Cittadella in casa ha conquistato 23 punti sul totale di 33'.
'Avrò abbondanza proprio nel reparto di centrocampo (attesi i rientri di Guerrini e Strechie dalle rispettive squalifiche, ndr), considerato che posso contare anche su Grandinetti, Sabba e Ceola. La scorsa settimana abbiamo dovuto riadattare Bernardini nel ruolo di mezzala, questa volta c’è possibilità di scelta. Guerrini torna dopo quattro turni di stop, è un ottimo giocatore, la sua presenza è stata importante anche in allenamento'.
Matteo Pierotti
Serie D: domenica Cittadella-Sant'Angelo, mister Vullo la presenta così
'Sarà una partita durissima perché la Cittadella in casa ha conquistato 23 punti sul totale di 33'
