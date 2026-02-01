Serie D: domenica Cittadella-Sant'Angelo, mister Vullo la presenta così

Matteo Vullo, allenatore del Sant'Angelo conosciuto dalle nostre parti per aver allenato la Modenese in Eccellenza, alla vigilia della gara con il Cittadella Vis Modena in programma domenica alle 14.30 a San Damaso. 'È vero che non vinciamo da tempo, ma è altrettanto vero che da un mese a questa parte siamo imbattuti. In questo campionato così equilibrato anche un punticino può essere importante per muovere la classifica. Ovviamente noi puntiamo sempre alla piena posta in palio: la ricerca della vittoria non deve però diventare un peso psicologico, ma la conseguenza del lavoro che facciamo in settimana. E posso assicurare che la squadra si sta allenando molto bene: si è visto anche nelle precedenti partite, tutti lottano su ogni pallone. A me interessa soprattutto la continuità di rendimento”.

”Ci aspetta una battaglia e non solo per il valore dei nostri prossimi avversari che è sotto gli occhi di tutti. Hanno giocatori molto forti come Morello, Caprioni, Sala, Mandelli, Calanca e poi fermiamoci qui, altrimenti li cito tutti. Mi aspetto una partita “sporca” soprattutto per le condizioni del terreno di gioco che si annunciano pesanti a causa delle ultime precipitazioni. Dovremo alzare il livello della contesa, in particolare a centrocampo. Sarà una partita durissima perché la Cittadella in casa ha conquistato 23 punti sul totale di 33'.

'Avrò abbondanza proprio nel reparto di centrocampo (attesi i rientri di Guerrini e Strechie dalle rispettive squalifiche, ndr), considerato che posso contare anche su Grandinetti, Sabba e Ceola. La scorsa settimana abbiamo dovuto riadattare Bernardini nel ruolo di mezzala, questa volta c’è possibilità di scelta. Guerrini torna dopo quattro turni di stop, è un ottimo giocatore, la sua presenza è stata importante anche in allenamento'.

Matteo Pierotti

