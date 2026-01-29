Cittadella Vis Modena, ora è ufficiale: Formato se ne va

‘La società Cittadella Vis Modena comunica di aver raggiunto, in data odierna, un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Alberto Formato’. Così in una nota il Cittadella ufficializza quanto anticipato rispetto all’addio di bomber Formato.
‘Si ringrazia Alberto per l’impegno, la professionalità e la serietà dimostrati durante il periodo trascorso con la maglia del Cittadella Vis Modena, augurandogli le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera sportiva’.