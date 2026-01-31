Alla Corrida dei record vincono Pietro Riva e Rebecca Lonedo

La gara

La doppietta targata Fiamme Oro

La prima volta di Pietro Riva e Rebecca Lonedo nella Corrida dei record. Va in archivio con il doppio successo targato Fiamme Oro l’edizione 2026 del più classico degli eventi di San Geminiano che quest’anno ha battuto ogni record facendo registrare un sold out totale sia per la gara competitiva che per quella non competitiva. Oltre 5000 nel complesso sono stati i pettorali staccati per il fiume di modenesi e non che hanno invaso le vie del centro e quelle che portano a Cognento per far ritorno al Parco Novi Sad, teatro consueto dell’arrivo. La giornata grigia, seppur fortunatamente non bagnata, non ha impedito ai partecipanti di godersi una festa vera e propria che ha fatto scrivere un nuovo record di presenze e partecipazioneConfermatissimo a dir poco il percorso consueto della Corrida con i suoi 13,350 chilometri che vanno da Viale Berengario a Cognento, passando per le vie del centro, e ritorno. La straripante partecipazione popolare, come sempre, ha impreziosito la giornata animata in zona arrivo e non solo anche in questa edizione dallo studio mobile di Radio Pico, con Giacomo Borghi al microfono, e da Veronica Bellandi Bulgari, volto più che conosciuto degli eventi podistici e tanto altro.Speaker d’eccezione della gara l’ormai ‘solito’ Nicola Roggero che ha raccontato ai presenti l’evolversi della battaglia lungo le strade modenesi prima che tutti potessero applaudire i vincitori. Novità di contorno e sicuramente apprezzata la CorriBimbi, con un centinaio di piccoli nati fra il 2017 e il 2019 che hanno percorso circa metà dell’anello del Novi Sad raccogliendo gli applausi dei presenti sul traguardo della Corrida vera e propria.Canonico orario di partenza per tutti le 14:30, con il tradizionale sparo dalla camionetta dell’Accademia Militare che ha ospitato le autorità presenti ad assistere al via della gara così come di tutta la kermesse non competitiva. A differenza delle ultime edizioni, nonostante un livello medio che si è confermato importante come da indicazioni della vigilia, la vittoria non è mai stata in bilico sia tra i maschi che tra le femmine.Da una parteha preso subito il comando delle operazioni ed ha dato vita ad una progressione inarrestabile che lo ha portato a firmare il miglior crono finale delle edizioni post Covid con 38'25”. Alle sue spalle la battaglia è stata animata dallo specialista della montagna Xavier Chevrier e da Carson Gotti Asado, con il primo che è riuscito ad allungare sul rivale nella seconda parte della gara.Lo sprint finale, però, è stato davvero appassionante con la rimonta perentoria di Carson Gotti a cui sono mancati pochi metri per trovare un clamoroso sorpasso. 39'17” e 39'18” rispettivamente i crono finali, a poco meno di un minuto dal vincitore. A seguire ai piedi del podio l’alfiere dell’Aeronautica Militare Giuseppe Gerratana in 39'49” ed il primo modenese, Mattia Marazzoli della Corradini Calcestruzzi di Rubiera, in 39'52”. A chiudere il parterre delle prime sei premiate Davide Copeta, Vanotti Running Team, in 40'15”.Al femminile è subitoa condurre le danze affiancata, però, dalla finlandese Susanna Saapunki. Pochi metri alle loro spalle, invece, la castelfranchese portacolori del Cus Parma Giulia Vettor. Dopo i primissimi chilometri, però, anche il duo di testa si divide seppur tutte e tre rimangano per parte della gara a breve distanza l’una dall’altra. Dopo il passaggio a Cognento, però, il gap fra le tre inizia a dilatarsi con la Lonedo che può festeggiare sul rettilineo finale fermando il cronometro con il tempo di 43'37”. Secondo posto, come detto, per la Saapunki in 44'36” davanti a Vettor in 46'22”.In chiave modenese nel finale va registrato il sorpasso di Federica Frigerio su Giulia Cordazzo con le due che chiudono rispettivamente quarta e quinta in 47'00” e 47'16”. Sesta e ultima premiata Giorgia Messori in 48'24”.