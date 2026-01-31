Modena: a Empoli pareggio a reti inviolate

Il tabellino

Il Modena esce imbattuto da Empoli, con un risultato a occhiali (0-0 il finale) al termine di una gara piuttosto equilibrata e non particolarmente entusiasmante. Pareggio tutto sommato giusto, per quello che si è visto in campo, e che consente al Modena di proseguire nella striscia positiva e addirittura issarsi al quinto posto a quota 34, davanti al Cesena per la migliore differenza reti, in attesa degli altri risultati del turno. Modena a tratti molto timido, specialmente nella ripresa, e forse poco convinto di poter vincere la partita, contro un avversario che ha giocato in modo guardingo, badando soprattutto a non scoprirsi dietro; i gialli infatti nel primo tempo, ogni volta che acceleravano e verticalizzavano sulle punte, davano sempre l’impressione di poter far male all’Empoli. Nella ripresa, una volta rimasti in dieci per l’espulsine di Nador nel finale, i gialli hanno controllato bene partita e risultato.Nell’undici iniziale, Sottil cambia qualcosa, inserendo Beyuku per Zanimacchia; per il resto conferma la squadra vista nelle ultime due partite. Davanti a Chichizola, trio Tonoli, Nador e Nieling; a centrocampo, da destra, Beyuku, Massolin, Gerli, Santoro e Zampano; in attacco ancora spazio alla coppia Mendes e De Luca.Pronti via e dopo 2’, Massolin si invola sulla destra, palla al centro, ma nulla di fatto.Al 13’ in rapida successione, due conclusioni di De Luca, prima dal limite, e poi da dentro l’area, deboli entrambe. Al 18’ Mendes di testa su cross di Tonoli, alto. I ritmi non sono elevatissimi, ma il Modena prova comunque a fare la partita. Al 20’ Fulignati di testa anticipa Mendes, e poi si ripete un minuto dopo su De Luca, questa volta di piede. Al 30’ disimpegno errato di Zampano che rischia l’autorete; al 37’ il primo attacco dell’Empoli; incursione di Ghion che entra in area indisturbato ma viene contenuto dalla difesa gialloblù. Al 42’ Igniacchiti si libera in area e calcia, Chichizola para in due tempi.Nella ripresa, al 49’, Tonoli cade in area dopo una mischia, l’arbitro fischia il rigore senza indugio; dopo il check, viene richiamato al Var, e dopo averlo rivisto, revoca la decisione togliendo il penalty al Modena.Al 62’ tiro da fuori di Elia, respinge Chichizola, arriva Nasti sulla ribattuta che colpisce il palo, pericolo scampato per il Modena. Al 67’ Sottil muove la panchina: dentro Gliozzi, Zanimacchia e Pyythia per De Luca, Beyuku e Massolin. Al 72’ è il turno di Defrel per Mendes.Al 77’ occasionissima per il Modena: imbucata di Nieling per Pytthia che da sinistra pennella al centro, arriva Defrel che, da solo sulla riga dell’area di porta, di testa manda alto divorandosi una ghiottissima occasione da rete. Il Modena prova ad accelerare ma al 81’ rimane in dieci. Nador e Fila si spingono, Fila cade a terra, interviene l’arbitro che ammonisce Nador: secondo giallo e rosso per il difensore gialloblù. Sottil corre subito ai ripari e inserisce Adorni togliendo il neo entrato Defrel. All’88’ conclusione debole di Santoro, para Fulignati. L’arbitro concede 6’ di recupero, il Modena pur in inferiorità numerica controlla bene la partita e porta a casa un pareggio prezioso, mantenendo altresì la porta inviolata per la terza partita consecutiva, e allungando la striscia di risultati positivi.Modena di nuovo in campo sabato prossimo 7 febbraio alle 15.00 al Braglia contro la SampdoriaEmpoli-Modena 0-0Empoli (3-5-2) Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Ceesay (70° Candela), Degli Innocenti, Ghion, Ignacchiti (46° Shpendi), Elia (79° Moruzzi); Ilie (70° Yepes), Nasti (70° Fila). A disposizione: Perisan, Curto, Romagnoli, Ebuehi, Haas, Saporiti, Popov. All. Dionisi.Modena (3-5-2) Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling; Beyuku (68° Zanimacchia), Santoro, Gerli, Massolin (68° Pyyhtia), Zampano; De Luca (68° Gliozzi), Pedro Mendes (73° Defrel - 82° Adorni).A disposizione: Laidani, Pezzolato, Dellavalle, Cotali, Cauz, Magnino. All. Sottil.Arbitro: Mucera di Palermo.Ammoniti: De Luca, Nador, Shpendi.Espulsi: Nador.Note: Spettatori 6386.