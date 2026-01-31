Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Dilettanti: Ferrara al Formigine, Covili al Medolla San Felice

Il 41enne centrocampista ex Cittadella e Castelvetro, dopo essere stato liberato dal Rolo (incompatibilità con il mister) era richiesto da Poggese e Centese

Il mercato dei dilettanti è sempre in fermento.
Il Desenzano ha ha preso dal Vado l'attaccante del '93 Enock Barwuah , fratello di Mario Balotelli, ex Foligno, Pavia, Castiglione, Caravaggio, Ospitaletto (20 gol) Rovato (21 gol), Ciliverghe, Pro Palazzolo e di nuovo a Ospitaletto con cui ha vinto il campionato di serie D lo scorso anno. La Pro Palazzolo la preso il forte attaccante Mattia Palma ('99) ex giovanili del Sassuolo, Isernia, Rende, Gozzano, Cittanovese, Sora, Castrovillari, Favara e Vogherese. Clamoroso: bomber Trombetta lascia il Piacenza per tornare al Forlì. Lo stesso Piacenza ha tesserato Raul Asencio, attaccante classe '98 la scorsa stagione al Novara e prima ancora a Cittadella, Casertana, Potenza, Lecce, Genoa, Spal, Pescara, Cosenza, Benevento e Avellino, sempre tra Cadetteria e Serie C.

Eccellenza

Il Formigine si rinforza notevolmente in attacco liberando Provenzano (davvero da dimenticare la sua breve esperienza in verdeblù) che dovrebbe andare al Bibbiano e prendendo Salvatore Ferrara, dalla Fidentina, che ritroverà il fratello Pio. Il Rolo ha ripreso il centrocampista Bahi (era allo Zola) ma soprattutto l'ex del Carpi Isaac Cofie.

Promozione

É ufficiale Covili (nella foto) al Medolla San Felice. Il 41enne centrocampista ex Cittadella e Castelvetro, dopo essere stato liberato dal Rolo (incompatibilità con mister Ferraboschi) era richiesto da Poggese e Centese, ma alla fine ha scelto l'ambiziosa squadra del presidente Levati, capolista del girone B di Promozione. Al Montombraro sembrano rientrate le dimissioni del ds Olivetti, con la panchina di Antonelli non a rischio, almeno per ora.
