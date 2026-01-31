Dilettanti: Ferrara al Formigine, Covili al Medolla San Felice

Il mercato dei dilettanti è sempre in fermento.

Il Desenzano ha ha preso dal Vado l'attaccante del '93 Enock Barwuah , fratello di Mario Balotelli, ex Foligno, Pavia, Castiglione, Caravaggio, Ospitaletto (20 gol) Rovato (21 gol), Ciliverghe, Pro Palazzolo e di nuovo a Ospitaletto con cui ha vinto il campionato di serie D lo scorso anno. La Pro Palazzolo la preso il forte attaccante Mattia Palma ('99) ex giovanili del Sassuolo, Isernia, Rende, Gozzano, Cittanovese, Sora, Castrovillari, Favara e Vogherese. Clamoroso: bomber Trombetta lascia il Piacenza per tornare al Forlì. Lo stesso Piacenza ha tesserato Raul Asencio, attaccante classe '98 la scorsa stagione al Novara e prima ancora a Cittadella, Casertana, Potenza, Lecce, Genoa, Spal, Pescara, Cosenza, Benevento e Avellino, sempre tra Cadetteria e Serie C.



Eccellenza

Promozione

Il Formigine si rinforza notevolmente in attacco liberando Provenzano (davvero da dimenticare la sua breve esperienza in verdeblù) che dovrebbe andare al Bibbiano e prendendo Salvatore Ferrara, dalla Fidentina, che ritroverà il fratello Pio. Il Rolo ha ripreso il centrocampista Bahi (era allo Zola) ma soprattutto l'ex del Carpi Isaac Cofie.É ufficiale Covili () al Medolla San Felice. Il 41enne centrocampista ex Cittadella e Castelvetro, dopo essere stato liberato dal Rolo (incompatibilità con mister Ferraboschi) era richiesto da Poggese e Centese, ma alla fine ha scelto l'ambiziosa squadra del presidente Levati, capolista del girone B di Promozione. Al Montombraro sembrano rientrate le dimissioni del ds Olivetti, con la panchina di Antonelli non a rischio, almeno per ora.