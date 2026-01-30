Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Empoli squadra top, servirà partita da minatori'

Il Modena, sesto nella classifica della serie B, in trasferta ad Empoli sabato alle ore 15. Dalla sala stampa del Braglia il prepartita di Andrea Sottil

Alla vigilia della sfida di sabato 31 gennaio alle ore 15 contro l’Empoli, il tecnico del Modena Andrea Sottil si presenta in conferenza stampa con un messaggio forte alla squadra: servirà una prestazione di sacrificio, attenzione e identità per uscire indenni dal Castellani. Subito focus sulla partita. L’Empoli arriva da due sconfitte consecutive, ma per Sottil questo non cambia nulla. “Dell’Empoli non mi fido. È una squadra fortissima, con una proprietà competente e un allenatore esperto. Le due sconfitte non significano niente'. Il tecnico gialloblù avverte i suoi: servirà una gara di grande sacrificio, soprattutto in fase difensiva, contro un reparto offensivo notevole per la Serie B. Dovremo essere super concentrati. Con Pescara e Palermo siamo stati operai, domani dovremo essere minatori. La maglia dovrà essere sudata e sporca'.
 

Sul fronte infermeria, Sottil conferma l’assenza di Sersanti, ancora alle prese con un leggero edema. 'Contavamo di recuperarlo, ma non possiamo rischiare. Da domenica tornerà in gruppo'.
Sul mercato, il tecnico non si sbilancia e ribadisce la volontà di restare focalizzato sul campo. “Per me è come se non fosse esistito. Ho gestito la squadra pensando solo ai miei calciatori. Meno male che sta finendo'.
 

Incalzato dalle domande Sottil torna sulla mentalità interna al gruppo.
'L’ho detto dal primo giorno: tutti devono sentirsi titolari. Non siamo tutti uguali, ma tutti devono essere pronti. Il posto fisso non esiste, va conquistato ogni giorno'.
 

Il tecnico sottolinea come ogni giocatore abbia aumentato il proprio valore, sia in ottica mercato sia come patrimonio tecnico per il futuro del club. Una linea perfettamente in sintonia con la filosofia societaria, orientata sui giovani e su profili internazionali da valorizzare. 'La soddisfazione più grande è vedere questi ragazzi migliorare grazie al loro talento, alla disponibilità al lavoro e al supporto dei compagni più esperti. Sono cresciuti tutti, davvero tutti, e hanno ancora margini importanti'.
 

In chiusura, Sottil dedica parole di grande stima alla proprietà dell’Empoli. “La famiglia Corsi è competente, appassionata, attenta ai dettagli. L’Empoli è un paradiso calcistico, un ambiente ordinato e lucido anche nei momenti difficili'.
 

