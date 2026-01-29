Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Modena, da Mezzetti apparenza al posto di seria programmazione'

'Modena, da Mezzetti apparenza al posto di seria programmazione'

Riad Ghelfi e Stefano Bellei di Patto per il Nord: 'Modena non ha bisogno di tessere simboliche, giostre o presidi temporanei. Ha bisogno di pianificazione'

1 minuto di lettura

'La gestione di Massimo Mezzetti, sindaco di Modena e della sua giunta è segnata da improvvisazione, marketing urbano e operazioni simboliche, mentre manca un vero governo della città'. Così, in una nota, Riad Ghelfi e Stefano Bellei di Patto per il Nord.

'I tutor per il controllo del traffico e quelli posizionati davanti alle scuole non rappresentano politiche strutturali ed efficaci, ma semplici misure tampone, utili solo a coprire anni di immobilismo e scelte sbagliate. I problemi reali – traffico, sicurezza, manutenzione e gestione degli spazi urbani – restano irrisolti, mentre i cittadini continuano a pagarne il prezzo. Emblematica è la recente introduzione della Carta Smeraldo per la gestione dei rifiuti: annunciata come soluzione innovativa, si è rivelata inutile e inefficace, generando disagi organizzativi e costi aggiuntivi per i modenesi. La ruota panoramica e altri eventi effimeri confermano lo stesso approccio: apparenza al posto della programmazione, spettacolo al posto della responsabilità amministrativa, con benefici nulli a fronte di ulteriori disagi per residenti e attività - continuano Bellei e Ghelfi -. Modena non ha bisogno di tessere simboliche, giostre o presidi temporanei. Ha bisogno di pianificazione seria, scelte coraggiose e di un’amministrazione capace di affrontare concretamente i problemi quotidiani della città. Invitiamo la giunta Mezzetti ad assumersi finalmente le proprie responsabilità, a smettere di mascherare il vuoto politico con iniziative scenografiche e a restituire a Modena una gestione fondata su serietà, trasparenza ed efficacia'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, operaio colto malore mentre si trova sulla gru: salvato dai vigili del fuoco

Modena, operaio colto malore mentre si trova sulla gru: salvato dai vigili del fuoco

Caro Mezzetti, nel vostro programma i cassonetti dovevano essere la soluzione residuale

Caro Mezzetti, nel vostro programma i cassonetti dovevano essere la soluzione residuale

Patrono e prima domenica del mese: week end a ingresso libero ad Ago Modena

Patrono e prima domenica del mese: week end a ingresso libero ad Ago Modena

Scandali Fondazione di Modena e Amo, domani sera a Tvqui confronto con Paolo Zanca e Andrea Bosi

Scandali Fondazione di Modena e Amo, domani sera a Tvqui confronto con Paolo Zanca e Andrea Bosi

Costo dei carburanti a Modena, a Carpi il pieno costa 3 euro in più di Modena

Costo dei carburanti a Modena, a Carpi il pieno costa 3 euro in più di Modena

Scandalo Fondazione, ecco quanto l’ammanco ‘pesa’ sulle erogazioni

Scandalo Fondazione, ecco quanto l’ammanco ‘pesa’ sulle erogazioni

Articoli più Letti Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Modena, sradica palo stradale e si scaglia contro le auto: denunciato tunisino

Modena, sradica palo stradale e si scaglia contro le auto: denunciato tunisino

Articoli Recenti Aimag, i sindaci dei Comuni soci: 'Stiamo lavorando al Patto di sindacato'

Aimag, i sindaci dei Comuni soci: 'Stiamo lavorando al Patto di sindacato'

'Rifiuti Modena, sulla Tcp manca chiarezza: disservizio che pesa sui cittadini'

'Rifiuti Modena, sulla Tcp manca chiarezza: disservizio che pesa sui cittadini'

Raccolta rifiuti, Mazzi: 'Ora i cassonetti ma spesi otto milioni'

Raccolta rifiuti, Mazzi: 'Ora i cassonetti ma spesi otto milioni'

La Cisl attacca: 'Scuola, forbici imposte dall'alto: colpiti Maranello e Fiorano'

La Cisl attacca: 'Scuola, forbici imposte dall'alto: colpiti Maranello e Fiorano'