Cittadella supera il Sant'Angelo: decidono Dodaro e Camara

Tre punti per il Cittadella Vis Modena che batte, tra le mura amiche dell’Allegretti di San Damaso, il Sant’Angelo

Tre punti importantissimi per il Cittadella che batte, tra le mura amiche dell’Allegretti di San Damaso, il Sant’Angelo per 2-0. Padroni di casa subito vicino al gol con Davide Arrondini, solo in area di rigore, però non trova la coordinazione giusta per il colpo di testa e manca il bersaglio di poco. La formazione di Gori, tornato in panchina dopo la squalifica, tiene in mano il pallino del controllo della gara, infatti passa in vantaggio con Luigi Dodaro, il centrocampista trova una splendida conclusione al volo, dopo una respinta della difesa del Sant’Angelo. Il tiro va ad insaccarsi la dove il portiere non può nulla.

Durante il primo tempo, il Cittadella continua a premere sul pedale dell’acceleratore chiamando più volte Cattaneo a compiere interventi decisivi. Calcio d’angolo per il Sant'Angelo e bella uscita in tuffo basso di Celenza. La formazione di mister Vullo si rende pericolosa sugli sviluppi di un calcio d'angolo per il Sant’Angelo, nella mischia in area la difesa del Citta toglie la palla dalla linea di porta e salva il risultato. Termina il primo tempo con il Citta in minimo vantaggio. La seconda frazione prosegue sullo stesso canovaccio della prima parte di gara.
Il Sant'Angelo prova a mettere il muso fuori dal guscio, attacca, ma senza generare grossi pericoli ne grattacapi per la retroguardia del Cittadella. La squadra di casa si porta sul 2-0 con Camara che di testa insacca sotto la traversa e mette la firma sul gol del raddoppio. Punizione dalla distanza, in area piccola, per il Sant'Angelo, con Celenza pronto a proteggere la porta sulla deviazione di testa di Di Bitonto. Dopo cinque minuti di recupero, l’arbitro porta il fischietto alla bocca e pone fine alla contesa. Termina all’”Allegretti” di San Damaso: Cittadella Vis Modena - Sant’Angelo 2-0.

Il tabellino

CITTADELLA VIS MODENA -SANT'ANGELO: 2-0

Cittadella Vis Modena: Celenza; Fort, Sabotic (13’st Calanca), Boccaccini; Carretti (37’st Sardella), Dodaro, Mandelli, Morello (21’st Marchetti), Barozzini (11’st

Camara), Caprioni (32’st Sala), Arrondini. A disposizione: Muzio, Teresi, Tessitori, Marchetti, Crosariol. All. Gori

Sant’Angelo: Cattaneo, Confalonieri (16’st Bernardini), Davighi, Strechie, Grandinetti (16’st Dalcerri), Maltoni, Bramante (28’st Mangni), Cottarelli (16’st

Guerrini), Di Bitonto, Gritti, Sabba (28’st Ovalle). A disposizione: Mezzadri, Rao, Ceola, Lecchi. All. Vullo.

Arbitro: Zaccheria di Legnago

Ammoniti: Caprioni, Boccaccini, Mandelli, Celenza, Cottarelli

Reti: 20’pt Dodaro, 17’st Camara

Note: 2 minuti di recupero primo tempo, 5 minuti di recupero secondo tempo

Serie D: domenica Cittadella-Sant'Angelo, mister Vullo la presenta così

Cittadella Vis Modena, ora è ufficiale: Formato se ne va

Serie D, Cittadella Vis Modena: Formato in partenza, ma dove andrà?

Cittadella Vis Modena, solo pari col fanalino Tuttocuoio

Il Cittadella ci prova, ma il capolista Lentigione vince di misura

Serie D: Cittadella, ecco il giovane Crosariol

Centro sportivo Modena calcio, a Nonantola traffico deviato

Promozione: Medolla San Felice, 80 anni per i gemelli Gennari

Modena-Palermo: oltre 13.000 al Braglia

Il Sassuolo vince 3-1 a Pisa

Alla Corrida dei record vincono Pietro Riva e Rebecca Lonedo

Modena: a Empoli pareggio a reti inviolate