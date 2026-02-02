Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, pesante ko per il Formigine a Fabbrico

Non basta una doppietta di Stanco: il Formigine perde 3 a 2

Pesantissima sconfitta del Real Formigine nello scontro diretto a Fabbrico. Al 4’ bella incursione di Cali che trova Martina ottimo intervento di Cristiani a liberare. Al 7’ fallo non fischiato a centrocampo ripartenza dei locali che arrivano facilmente al gol con Cali che calcia in diagonale da sinistra. All’8’ ammonito Scappi. Partita spigolosa. Angolo da destra Stanco anticipa tutti e pareggia la partita al 16’. Al 18’ ammonito Andolina per l’ennesimo fallo su Ferrara Salvatore. Numero 10 ospite che si libera in area al 20’ ma calcia a lato. Al 32’ bello scambio Scappi Cali con il primo che calcia a lato. 34’ ammonito Diallo per gioco falloso. Al 41’ Scappi si libera dal limite ma Manfredini risponde presente.al 45’ grave infortunio a Mininno su fallo non rilevato dal direttore. Al 47’ ammonito Genova per gioco falloso.

Ripresa. Al 2’ Pio Ferrara stoppa di petto e scarica in diagonale ma la palla esce. Al 5’ infortunio per Davoli entra Waddi. Al 10’ entra Baldari per Pio Ferrara ed appena entrato lavora splendidamente la palla per Waddi, cross per Stanco che sul secondo palo infila. Al 58’ Martina gira di testa debolmente. Punizione di Cali mani in barriera e rigore per il Fabbrico.
Batte Martina Manfredini intuisce ma la palla gli rotola sotto il corpo e si insacca. Ammonito Cristiani al 20’. Escono Genova e Lari per Alfano e Koni. Al 25’ numero di Cali che raccoglie un cross di Martina e fulmina Manfredini. Ammonito Waddi. Entra Napoli per Sighinolfi e Minelli per Cali. Esce Martina per Montuoro. Ammonito Rossi per perdita di tempo. Il secondo tempo è tutto in questi episodi in quanto il gioco viene interrotto in continuazione senza che la direzione sappia mantenere il controllo della gara e termina con la vittoria del Fabbrico.

Il tabellino

FABBRICO-REAL FORMIGINE 3-2

FABBRICO: Rossi, Andolina, Botturi, Tamagnini, Malavolti, Budriesi, Martina (dal 36' st Montuoro), Genova (dal 19' st Koni), Calì (dal 32' st Minelli), Scappi, Lari (dal 19' st Alfano).

A disp.: Salati, Gibertoni, Macchiavelli, Davidson, Terziotti. All.: Giuseppe Mazzani.

REAL FORMIGINE: Manfredini, Barbetta, Diallo, Davoli (dal 5' st Waddi), Sottil, Cristiani, Mininno (dal 47' pt Bationo), Sighinolfi (dal 29' st Napoli), Stanco, Salvatore Ferrara, Pio Ferrara (dal 9' st Baldari). A disp.: Carella, Stella, Maletti, Marverti, Iattici. All.: Simone Cavalli.

ARBITRO: Antonio Leone di Ferrara

RETI: 4' e 70' Calì (F), 15' e 55' Stanco (RF), 60' (rig.) Martina

NOTE: Ammoniti: Rossi, Andolina, Budries, Genova (F), Davoli, Sottil, Cristiani, Waddi (RF).
Espulso al 5' Simone Cavalli, allenatore Real Formigine.

Matteo Pierotti

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

