Allo Zelocchi con campo nuovo ripresi gli allenamenti del Modena, il 6 porte aperte ai tifosi

Sono ripresi questa mattina gli allenamenti dei canarini di mister Andrea Sottil. I gialloblù hanno svolto una seduta mattutina sul rinnovato manto dello Zelocchi, rizzollato nelle scorse settimane. Dopo una prima fase di lavoro aerobico, l’allenamento è stato caratterizzato da esercitazioni tattiche e una partitella finale su una metà campo.

Da segnalare il rientro parziale in gruppo di Gregoire Defrel, sulla via del recupero dopo l’infortunio che lo aveva fermato nei minuti finali della sfida a La Spezia.



La preparazione verso la trasferta di Padova, in programma domenica 11 gennaio, proseguirà domani con un’altra seduta mattutina. L’allenamento dell’Epifania, di martedì 6 gennaio, sarà aperto ai tifosi gialloblù, che potranno riabbracciare la squadra a partire dalle ore 14:20.

Nella foto alcuni scatti degli allenamenti di questa mattina in campo insieme a mister sottile e un'area del campo Zelocchi nel corso della rizzolatura avvenuta nei giorni scorsi