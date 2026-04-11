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Pareggio amaro per il Modena contro il Sudtirol

Pareggio amaro per il Modena contro il Sudtirol

Finisce 1-1 la trasferta gialloblù. Al gol di Santoro, nel primo tempo, risponde Pietrangeli

3 minuti di lettura
Il Modena non va oltre il pareggio al Druso di Bolzano contro il SudTirol (1-1); i gialli, dopo un inizio molto in affanno, giocano un buon primo tempo e legittimano il vantaggio; nella ripresa, il Modena gioca a sprazzi, ma rimane sempre troppo dietro; subìto il gol del pareggio, i gialli cercano di controllare la partita e di portare a casa il pareggio, utile solo ai fini della classifica, anche se allo scadere Zampano da pochi passi fallisce il gol della vittoria.
Nell’undici iniziale ci sono alcune sorprese: davanti a Chichizola, rientra Nador centrale tra Tonoli e Nieling, mentre Adorni si accomoda in panchina; a centrocampo, solita linea a cinque composta da Beyuku, Massolin (di nuovo titolare dopo oltre un mese), Gerli, Santoro e Zanimacchia; in attacco si rivede Mendes (di nuovo titolare dopo oltre due mesi) di fianco a De Luca.
Pronti via, dopo venti secondi Pecorino davanti a Chichizola che esce a valanga e lo travolge, l’arbitro lascia giocare, il SudTirol invoca il rigore. Dopo due minuti di gioco il Var richiama l’arbitro, che va a vedere e concede il rigore.
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Casiraghi va sul dischetto, calcia forte e centrale Chichizola intercetta e devia la palla sulla traversa e poi sulla ribattuta ancora il portiere gialloblù compie un miracoloso salvataggio, ma si fa male, tanto che al 9’ è costretto ad uscire. Al suo posto debutta Michele Pezzolato, classe 2004, alla sua prima apparizione in maglia gialloblù. Al 19’ imbucata per Pecorino, Pezzolato esce bene e devia in angolo. Al 20’ Modena in vantaggio: Santoro raccoglie un pallone al limite e calcia di sinistro, leggera deviazione di Masiello e palla in rete alla sinistra di Adamonis. Al 24’ ubriacante serpentina di Massolin dal limite che calcia forte sul primo palo, Adamonis in angolo.
Dopo il vantaggio il Modena, che nei primi minuti aveva sofferto, recupera campo e posizioni, e controlla agevolmente la partita fino all’intervallo.
Nella ripresa, il primo squillo è del SudTirol: al 57’ Zedadka rientra sul destro e dal limite colpisce la traversa. Al 60’ pareggio del SudTirol: Pietrangeli, liberissimo al centro dell’area di porta, si tuffa di testa e infila in rete alle spalle di Pezzolato. Al 69’ Sottil muove la panchina: Ambrosino e Pyythia, al rientro dopo l’infortunio, per Mendes e Massolin. Sottil inverte la posizione delle mezzeali, mettendo Santoro sul centrodestra e Pyythia sul centrosinistra; al 71’ conclusione di Zanimacchia dal limite, palla di poco a lato.
Al 75’ filtrante di Pyythia per Tonoli che la mette nel sacco ma è in fuorigioco. Al 78’ ripartenza del SudTirol, palla a Pecorino, sinistro rasoterra, palla sul palo. Al 81’ Cotali e Zampano per Zanimacchia e Beyuku.
Il Modena però resta sempre troppo dietro e non riesce a cambiare ritmo, e non si rende mai pericoloso davanti, mentre il SudTirol prova a spingere per cercare la vittoria; l’arbitro concede 4’ di recupero, e all’ultimo secondo filtrante di Ambrosino per Zampano che si presenta solo davanti ad Adamonis che però lo ipnotizza, salvando il pareggio per la sua squadra..
Modena di nuovo in campo martedì 14 alle 19.00 al Ceravolo di Catanzaro per il recupero della trentunesima giornata.
Corrado Roscelli
Foto Modena Fc

 

Il tabellino

Sudtirol - Modena 1-1
Reti: 21° Santoro (M), 60° Pietrangeli (S).
Sudtirol (3-5-2): Adamonis; Masiello (46° F. Davi), Pietrangeli, Veseli; Molina, Tait (46° Crnigoj), Tronchin (69° Frigerio), Casiraghi (77° Martini), Zedadka; Pecorino (84° Odogwu), Merkaj. A disposizione: Borra, Theiner, Bordon, Mancini, Tonin, S. Davi, Verdi. All. Castori.
Modena (3-5-2): Chichizola (10° Pezzolato); Tonoli, Nador, Nieling; Beyuku (83° Zampano), Massolin (69° Pyyhtia), Gerli, Santoro, Zanimacchia (83° Cotali); Pedro Mendes (69° Ambrosino), De Luca. A disposizione: Laidani, Bagheria, Colpo, Dellavalle, Adorni, Wiafe, Imputato.
All. Sottil.
Arbitro: Andrea Zanotti di Rimini (Assistenti: Giacomo Monaco di Termoli e Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa. Quarto ufficiale: Niccolò Turrini di Firenze. Var: Manuel Volpi di Arezzo. Avar: Luca Pairetto di Nichelino).
Ammoniti: Beyuku (M).
Note: 4.163 spettatori di cui 626 ospiti
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