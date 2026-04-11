Pareggio amaro per il Modena contro il Sudtirol

Nell’undici iniziale ci sono alcune sorprese: davanti a Chichizola, rientra Nador centrale tra Tonoli e Nieling, mentre Adorni si accomoda in panchina; a centrocampo, solita linea a cinque composta da Beyuku, Massolin (di nuovo titolare dopo oltre un mese), Gerli, Santoro e Zanimacchia; in attacco si rivede Mendes (di nuovo titolare dopo oltre due mesi) di fianco a De Luca.
Pronti via, dopo venti secondi Pecorino davanti a Chichizola che esce a valanga e lo travolge, l’arbitro lascia giocare, il SudTirol invoca il rigore. Dopo due minuti di gioco il Var richiama l’arbitro, che va a vedere e concede il rigore.
Dopo il vantaggio il Modena, che nei primi minuti aveva sofferto, recupera campo e posizioni, e controlla agevolmente la partita fino all’intervallo.
Nella ripresa, il primo squillo è del SudTirol: al 57’ Zedadka rientra sul destro e dal limite colpisce la traversa. Al 60’ pareggio del SudTirol: Pietrangeli, liberissimo al centro dell’area di porta, si tuffa di testa e infila in rete alle spalle di Pezzolato. Al 69’ Sottil muove la panchina: Ambrosino e Pyythia, al rientro dopo l’infortunio, per Mendes e Massolin. Sottil inverte la posizione delle mezzeali, mettendo Santoro sul centrodestra e Pyythia sul centrosinistra; al 71’ conclusione di Zanimacchia dal limite, palla di poco a lato.
Il Modena però resta sempre troppo dietro e non riesce a cambiare ritmo, e non si rende mai pericoloso davanti, mentre il SudTirol prova a spingere per cercare la vittoria; l’arbitro concede 4’ di recupero, e all’ultimo secondo filtrante di Ambrosino per Zampano che si presenta solo davanti ad Adamonis che però lo ipnotizza, salvando il pareggio per la sua squadra..
Modena di nuovo in campo martedì 14 alle 19.00 al Ceravolo di Catanzaro per il recupero della trentunesima giornata.
Corrado Roscelli
Foto Modena Fc
Il tabellinoSudtirol - Modena 1-1
Reti: 21° Santoro (M), 60° Pietrangeli (S).
Sudtirol (3-5-2): Adamonis; Masiello (46° F. Davi), Pietrangeli, Veseli; Molina, Tait (46° Crnigoj), Tronchin (69° Frigerio), Casiraghi (77° Martini), Zedadka; Pecorino (84° Odogwu), Merkaj. A disposizione: Borra, Theiner, Bordon, Mancini, Tonin, S. Davi, Verdi. All. Castori.
Modena (3-5-2): Chichizola (10° Pezzolato); Tonoli, Nador, Nieling; Beyuku (83° Zampano), Massolin (69° Pyyhtia), Gerli, Santoro, Zanimacchia (83° Cotali); Pedro Mendes (69° Ambrosino), De Luca. A disposizione: Laidani, Bagheria, Colpo, Dellavalle, Adorni, Wiafe, Imputato.
Arbitro: Andrea Zanotti di Rimini (Assistenti: Giacomo Monaco di Termoli e Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa. Quarto ufficiale: Niccolò Turrini di Firenze. Var: Manuel Volpi di Arezzo. Avar: Luca Pairetto di Nichelino).
Ammoniti: Beyuku (M).
Note: 4.163 spettatori di cui 626 ospiti