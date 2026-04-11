Modena in campo a Bolzano per consolidare il sesto posto

Il Modena torna in campo per la seconda trasferta consecutiva, con l’obiettivo di riprendere a macinare quei punti necessari per consolidare il sesto posto, magari con uno sguardo al quinto; serve anche una risposta sul campo da parte della squadra dopo l’opaca prestazione di Bari, che non ha consentito di celebrare al meglio il 114esimo compleanno, e di salutare per l’ultima volta Nina Rivetti.

I gialli giocheranno a Bolzano allo stadio Druso un match difficile, come ostiche e difficili sono le squadre di Castori, che ha sempre saputo dare del filo da torcere al Modena, ivi compresa la gara di andata; gli altoatesini sono in corsa per un posto utile nei playoff e i tre punti farebbero loro tanta gola per rilanciarli almeno verso l’ottavo posto.

Il Modena ha giocato a Bolzano solo 7 volte; nei precedenti ci sono 4 vittorie del SudTirol, 1 pareggio e 2 sole vittorie del Modena, l’ultima delle quali il 26.12.2023, quando il Modena, allora di Tesser, vinse per 2 a 0; l’ultimo precedente risale invece alla prima giornata dello scorso campionato (18.8.2024) quando il Modena allora di Bisoli venne sconfitto per 2 a 1; il SudTirol non ha grandi numeri in casa, dove vi ha

disputato 16 partite conquistando solo 20 punti, frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, con 17 reti segnate e 16 subite.

Il Modena dovrà essere bravo a giocare una partita fatta di corsa, grinta, cattiveria agonistica, tutte doti che caratterizzano le squadre d Castori, per non rischiar di venire travolto dal calcio del SudTirol, che ha le capacità per imbrigliare il gioco del Modena; e la gara di andata da questo punto di vista, dovrebbe avere fornito utili indicazioni a mister Sottil.

Per la gara di Bolzano, Sottil sconta le assenze di Cauz, Sersanti, Gliozzi (già operato, per lui probabilmente campionato finito) e Defrel; tra i convocati anche il giovane Edoardo Colpo, attaccante classe 2008 della Primavera di Mandelli, alla sua prima convocazione con la prima squadra. Per l’undici iniziale, come sempre restano aperti alcuni ballottaggi; davanti a Chichizola, sicuri Tonoli e Nieling, mentre per Adorni probabile un turno di stop, al suo posto Dellavalle; a centrocampo, Zampano e Zanimacchia sulle fasce, ma occhio al redivivo Cotali, mentre in mezzo Santoro, Gerli e uno tra Massolin, Wiafe o Pytthia; davanti spazio alla coppia De Luca e Ambrosino, anche se si potrebbe rivedere Mendes dall’inizio.

Il Modena martedì 14 sarà in campo alle 19.00 a Catanzaro per il recupero, e dunque probabile che Sottil, nelle scelte, decida per qualche rotazione; dopo il big match di Catanzaro il Modena sarà infatti atteso al Braglia nello scontro di vertice con il Frosinone, e sarà importante saper dosare le forze della rosa.

Arbitra la partita Zanotti di Rimini, promosso quest’anno dalla C alla CAN A-B, che con il Modena ha un solo precedente, il pareggio della gara di andata al Braglia; il SudTirol ha invece incrociato l’arbitro romagnolo in 4 occasioni, nelle quali ha conquistato 1 vittoria, 2 pareggi, e 1 sconfitta.

Calcio di inizio alle ore 15.00 allo stadio Druso di Bolzano, davanti a oltre 600 sostenitori canarini.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc