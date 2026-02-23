Nel Settore Giovanile spicca il successo della Primavera nello scontro diretto contro il Lecco, oltre alle vittorie nei derby di Under 16, Under 15 e Under 14, a completare un weekend di grandi prestazioni e risultati importanti.
Modena calcio: fine settimana al top anche per le giovanili
Dalla prima squadra fino all'Under 14. Il resoconto
Nel Settore Giovanile spicca il successo della Primavera nello scontro diretto contro il Lecco, oltre alle vittorie nei derby di Under 16, Under 15 e Under 14, a completare un weekend di grandi prestazioni e risultati importanti.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, vicepresidenza Hera: 5 candidati. Ma Mezzetti ha già scelto Fabbri, sgarbo al rettore Cucchiara
Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione
'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'
Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia
Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con VannacciArticoli Recenti
Graziella Giovannini confermata segretaria provinciale del Partito Socialista
'Sicurezza a Modena, serve rispetto per le proteste dei cittadini'
Scandalo Fondazione di Modena, il Cdi valuta azione di responsabilità: ecco chi ha designato i consiglieri
'Occhio a quello che dici': consigliera regionale Pd denuncia 'l'intimidazione' subita da Pulitanò (Fdi)