Modena calcio: fine settimana al top anche per le giovanili

Dalla prima squadra fino all'Under 14. Il resoconto

Un fine settimana da applausi per le formazioni canarine, capaci di imporsi in ogni categoria dalla Prima Squadra fino all’Under 14.
Nel Settore Giovanile spicca il successo della Primavera nello scontro diretto contro il Lecco, oltre alle vittorie nei derby di Under 16, Under 15 e Under 14, a completare un weekend di grandi prestazioni e risultati importanti.


Primavera

Travolgenti i canarini di Paolo Mandelli, che archiviano la pratica già nel primo tempo contro la seconda in classifica. Al 32’ il punteggio è 4-0: ad aprire le danze è Korosa, seguito dalle reti di Zidouh, Molara e Mampuya. Nella ripresa c’è spazio anche per il quinto gol, un’autorete sul cross di Gualtieri. Solo nel finale il Lecco trova il gol della bandiera, fissando il punteggio sul definitivo 5-1. Con questo successo il Modena si porta a una sola lunghezza dai blucelesti.
 

Under 16

I 2010 di Giovanni Morselli hanno superato il Sassuolo nel derby disputato a Nonantola. A decidere la partita è la doppietta di capitan Ricci, che al 6′ sblocca la gara con una zampata sugli sviluppi di un corner, mentre nel finale non sbaglia dagli undici metri.
 

Under 15

Nell’altro confronto con il Sassuolo, i 2011 di Andrea Carrozza completano la rimonta in pieno recupero.
I neroverdi passano al 28′, la risposta gialloblù arriva al 34′: Sylla sfonda sulla destra e colpisce il palo con il mancino, Bonacini controlla con il petto e batte il portiere con un pallonetto beffardo. Nel terzo minuto di recupero gioiscono i canarini: Sylla si procura un calcio di rigore che realizza spiazzando il portiere, per il 2-1 finale.
 

Under 14

Anche i 2012 di Diego Liso brillano e si aggiudicano i tre punti nel proprio derby con il Bologna. Bastano appena tre minuti ai gialloblù per sbloccare la gara, Cisotto firma l’1-0 con un preciso diagonale. Dopo il momentaneo pareggio dei rossoblù, è Rubin a riportare avanti i canarini con un potente mancino dalla distanza. Nella ripresa, il tap-in vincente di Mazzoli chiude definitivamente i conti.
 

Under 13

Sconfitta per i 2013 di Christian Cavazzoni nell’altra sfida con il Bologna: un tempo pareggiato e tre vinti dagli avversari, con il punteggio tecnico finale di 1-4 in favore dei rossoblù.
Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995.   

