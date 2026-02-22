Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, vittoria con brivido, 2-1 allo Juve Stabia

Rischio dopo il doppio vantaggio con Zanimacchia e Zampano nel primo tempo. Brivido nel secondo. La Juve accorcia con Mosti al 74' e sbaglia un rigore all'84. Con fallo e cartellino rosso a Tonoli i gialloblù finiscono in 10

Brivido finale ma altro risultato pieno per il Modena di mister Sottil nella lunga trasferta a Castellamare di Stabia. Vittoria 2-1 contro la Juve. Costruita già a partire dal terzo minuto, quando Zanimacchia servito da un cross di Tonoli insacca in rete. Il Modena raddoppia dopo 20 minuti con il gol di testa di Zampano servito da Santoro. Fibrillazione alle stelle negli ultimi 15 minuti. Al 74' la Juve Stabia accorcia le distanze con Mosti. Poi all'84' un fallo di Tonoli decreta la massima punizione per i padroni di casa. Dal dischetto Gabrielloni sbaglia. Chichizola intuisce e blocca. Il risultato è salvo. Altri tre punti importantissimi per il Modena per la zona play off.

Il tabellino

Juve Stabia-Modena 1-2

Reti: 3° Zanimacchia (M), 23° Zampano (M), 74\' Mosti (J).

Juve Stabia (3-5-2): Boer; Giorgini, Dalle Mura, Bellich; Carissoni (94° Diakitè), Mosti (94° Mannini), Leone, Maistro (64° Dos Santos), Cacciamani; Okoro (46° Burnete), Gabrielloni. A disposizione: Signorini, Ricciardi, Ciammaglichella, Kassama, Torrasi, Correia. All. Abate.

Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Dellavalle, Nieling; Zampano (64° Beyuku), Massolin (75° Imputato), Nador, Santoro, Zanimacchia; Ambrosino (64° Defrel) (82° Adorni), De Luca (64° Gliozzi). A disposizione: Laidani, Pezzolato, Fabbri, Pedro Mendes, Cotali, Cauz, Wiafe. All. Sottil-

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta (Assistenti: Luca Mondin di Treviso - Glauco Zanellati di Seregno. Quarto ufficiale: Carlo Esposito di Napoli. Var: Marco Serra di Torino. Avar: Giacomo Paganessi di Bergamo)
Ammoniti: Tonoli (M), Ambrosino (M), Bellich (J), Gabrielloni (J), Cacciamani (J).

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

