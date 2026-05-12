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Cuore gialloblù: in 12.000 allo Stadio Braglia per Modena - Juve Stabia

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Esordio nei play-off serie B per il Modena. L'arrivo della marea gialloblù allo stadio

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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