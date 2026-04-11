Atletica, da Modena ai mondiali di marcia: la crescita di Francesca Buselli

Poche settimane di pausa e per il mondo dell’atletica italiana è tempo di primi assaggi di stagione estiva. L’apertura vera e propria, almeno in campo emiliano romagnolo, sarà come sempre il Trofeo Liberazione del 25 aprile al Campo Comunale di Modena, ma intanto sono i più piccoli a scendere subito in pista con i campionati provinciali. A livello internazionale, invece, ci sarà l’appuntamento più importante per la Fratellanza perché domenica Francesca Buselli tornerà a vestire i colori azzurri ai Campionati Mondiali a squadre di marcia in programma a Brasilia.Sarà la capitale del Brasile ad ospitare domenica i Campionati Mondiali a squadre di marcia che vedranno tra i 25 azzurri convocati dal direttore tecnico Antonio La Torre anche la portacolori della Fratellanza Francesca Buselli. La giovane gialloblù, a conferma della sua continua crescita nella specialità, torna così a vestire la maglia della Nazionale per un appuntamento davvero importante e sarà schierata al via dei 10km della categoria Under 20 assieme a Valentina Adamo dell’Atletica Livorno e alla campionessa tricolore Serena Di Fabio delle Fiamme Azzurre.Domani al Campo Comunale di Modena e domenica a San Felice andrà in scena la due giorni dedicata ai campionati provinciali delle categorie Ragazzi e Cadetti con la Fratellanza che si schiera in forze in tutte le categorie come da tradizione.Come sempre numerosi i giovani senza accrediti e che possono andare a sovvertire i valori in campo, ma nella giornata del sabato tra i gialloblù più accreditati spicca tra i ’ grandi’ Georgi Markov nei 300 piani ed Ettore Riccò nei 100 ostacoli. Nell’alto occhi puntati su Riccardo Terenziani, nell’asta su Gabriele Mannello e nel triplo Giovanni Fradici, mentre nei lanci folta la batteria dei pesisti guidati da Samuele Merighi e nel giavellotto Mario Aguglia si propone con il secondo accredito assoluto. Al femminile attenzione ad Ilaria Cuoghi e Caterina Bigi sia nei 300 piani che negli 80 ostacoli, mentre nei salti Maya Bolaina guida la truppa dell’asta e nel triplo figura col miglior accredito Camilla Volpi. Tra i più piccoli, invece, buoni riscontri per Gabriele Mattioli sia nei 60 ostacoli che nei 1000 metri piani, mentre al femminile Francesca Malavasi ha il terzo accredito sulla distanza lunga e Matilde Colombini quello sui 60 ostacoli.Nel lungo, invece, alle spalle delle primissime il duo formato da Anita Maria Gabbi e Martina Guazzaloca.

Nella giornata della domenica a San Felice, invece, le restanti gare con la Fratellanza pronta a recitare un ruolo da protagonista assoluta a partire dalle staffette. Tra i più grandi nelle gare individuali, invece, attenzione ancora ad Ettore Riccò nei 300 ostacoli, Caterina Bigi negli 80 piani e Giulia Iacovaccio nei 1000 metri. Georgi Markov guda la pattuglia gialloblù nel lungo così come Camilla Volpi al femminile oltre ai ‘soliti’ lanciatori con Mario Aguglia e Samuele Merighi in primis. Tra i Ragazzi ancora Gabriele Mattioli e Martina Guazzaloca attesi protagonisti sui 60 piani, Tommaso Catellani nel salto in lungo ed infine nei lanci tanti proveranno a cimentarsi fra Vortex e peso di gomma.Scandiano ospita i campionati regionali dei 10000 su pista con una rappresentanza della Fratellanza impegnata nella gara senior maschile, in quelal femminile e nei 30 minuti Allievi. Tra i grandi al maschile si cimenteranno Gian Marco Ronchetti, Marco Vezzelli ed il Master Fabrizio Gentile, mentre al femminile ci saranno Giorgia Agazzotti e la Master Elisa Ragazzi. Tra gli Allievi, invece, il classe 2009 Lorenzo Sala e l’esordiente, classe 2010, Lorenzo Mirigliani.