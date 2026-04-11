Atletica, da Modena ai mondiali di marcia: la crescita di Francesca Buselli

Buselli azzurra ai Mondiali a squadre di marcia
Sarà la capitale del Brasile ad ospitare domenica i Campionati Mondiali a squadre di marcia che vedranno tra i 25 azzurri convocati dal direttore tecnico Antonio La Torre anche la portacolori della Fratellanza Francesca Buselli. La giovane gialloblù, a conferma della sua continua crescita nella specialità, torna così a vestire la maglia della Nazionale per un appuntamento davvero importante e sarà schierata al via dei 10km della categoria Under 20 assieme a Valentina Adamo dell’Atletica Livorno e alla campionessa tricolore Serena Di Fabio delle Fiamme Azzurre.
Giovani protagonisti in pista
Domani al Campo Comunale di Modena e domenica a San Felice andrà in scena la due giorni dedicata ai campionati provinciali delle categorie Ragazzi e Cadetti con la Fratellanza che si schiera in forze in tutte le categorie come da tradizione.
Nella giornata della domenica a San Felice, invece, le restanti gare con la Fratellanza pronta a recitare un ruolo da protagonista assoluta a partire dalle staffette. Tra i più grandi nelle gare individuali, invece, attenzione ancora ad Ettore Riccò nei 300 ostacoli, Caterina Bigi negli 80 piani e Giulia Iacovaccio nei 1000 metri. Georgi Markov guda la pattuglia gialloblù nel lungo così come Camilla Volpi al femminile oltre ai ‘soliti’ lanciatori con Mario Aguglia e Samuele Merighi in primis. Tra i Ragazzi ancora Gabriele Mattioli e Martina Guazzaloca attesi protagonisti sui 60 piani, Tommaso Catellani nel salto in lungo ed infine nei lanci tanti proveranno a cimentarsi fra Vortex e peso di gomma.
Campionati regionali di 10000 su pista a Scandiano
Scandiano ospita i campionati regionali dei 10000 su pista con una rappresentanza della Fratellanza impegnata nella gara senior maschile, in quelal femminile e nei 30 minuti Allievi. Tra i grandi al maschile si cimenteranno Gian Marco Ronchetti, Marco Vezzelli ed il Master Fabrizio Gentile, mentre al femminile ci saranno Giorgia Agazzotti e la Master Elisa Ragazzi. Tra gli Allievi, invece, il classe 2009 Lorenzo Sala e l’esordiente, classe 2010, Lorenzo Mirigliani.