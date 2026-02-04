Eccellenza, il Terre di Castelli infligge il primo ko alla capolista Nibbiano a va a -1 dai playoff

Il Terre di Castelli, bestia nera del Nibbiano, infligge la prima sconfitta stagionale alla capolista e si porta a -1 dai playoff. Vittoria meritata, quella dei ragazzi di Cattani: la partita infatti la fa il Nibbiano, ma le occasioni migliori sono per il Terre. Al 31' la prima emozione con miracolo di Guerci su Giordano. Al 38' punizione di Ababio, Gibertini devia in angolo. Poi tiro da fuori di Spaviero che impegna Gibertini. Al 62' la sblocca Bruno con un gran gol da fuori area: 0-1. Poi il Terre va vicino al 2-0 con due contropiede non sfruttati al meglio da Giordano che anziché calciare da buona posizione la passa e poi con Barbolini (para Guerci). Al 75' rosso ad Alcibiade che atterra Esposito lanciato a rete: Nibbiano in 10. Al 79' Tzvetkov per Esposito che non inquadra la porta. All'82' gran parata di Guerci su tiro da fuori da fuori area. All'87' Esposito viene spinto in area, l'arbitro sorvola (espulso mister Cattani).

Il tabellino

NIBBIANO-TERRE DI CASTELLI 0-1 NIBBIANO: Guerci, Tambussi, Vecchi (86' Javi Boix), Alcibiade, Setti (70' Piscicelli), Boccenti, Spaviero (61' Carrasco), Ababio (77' Jakimovski), Grasso, Lancellotti, Bassoli (61' Minasola). A disp.: Serena, Fogliazza, Da Prati, Iasoni, Carrasco. All. Rastelli

TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Gigli, Barbolini, Bruno, Tzvetkov (83' Corsi), Carrozza (46' Ceccarelli), Esposito, Palmiero, Dembacaj, Vezzani (46' Zironi), Giordano. A disp.: Venturelli, Azzi, Quepa, Masoch, Nait, Giuricich. All. Cattani

ARBITRO: Sapio di Cesena

RETI: 62' Bruno

NOTE: spettatori 100. Ammoniti Dembacaj, Tambussi, Ceccarelli, espulsi al 75' Alcibiade, all'87 Cattani (all.)

Matteo Pierotti