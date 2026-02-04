Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, il Terre di Castelli infligge il primo ko alla capolista Nibbiano a va a -1 dai playoff

Eccellenza, il Terre di Castelli infligge il primo ko alla capolista Nibbiano a va a -1 dai playoff

Vittoria meritata, quella dei ragazzi di Cattani: la partita infatti la fa il Nibbiano, ma le occasioni migliori sono per il Terre

2 minuti di lettura

Il Terre di Castelli, bestia nera del Nibbiano, infligge la prima sconfitta stagionale alla capolista e si porta a -1 dai playoff. Vittoria meritata, quella dei ragazzi di Cattani: la partita infatti la fa il Nibbiano, ma le occasioni migliori sono per il Terre. Al 31' la prima emozione con miracolo di Guerci su Giordano. Al 38' punizione di Ababio, Gibertini devia in angolo. Poi tiro da fuori di Spaviero che impegna Gibertini. Al 62' la sblocca Bruno con un gran gol da fuori area: 0-1. Poi il Terre va vicino al 2-0 con due contropiede non sfruttati al meglio da Giordano che anziché calciare da buona posizione la passa e poi con Barbolini (para Guerci). Al 75' rosso ad Alcibiade che atterra Esposito lanciato a rete: Nibbiano in 10. Al 79' Tzvetkov per Esposito che non inquadra la porta. All'82' gran parata di Guerci su tiro da fuori da fuori area. All'87' Esposito viene spinto in area, l'arbitro sorvola (espulso mister Cattani).

Il tabellino

NIBBIANO-TERRE DI CASTELLI 0-1 NIBBIANO: Guerci, Tambussi, Vecchi (86' Javi Boix), Alcibiade, Setti (70' Piscicelli), Boccenti, Spaviero (61' Carrasco), Ababio (77' Jakimovski), Grasso, Lancellotti, Bassoli (61' Minasola). A disp.: Serena, Fogliazza, Da Prati, Iasoni, Carrasco. All. Rastelli

TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Gigli, Barbolini, Bruno, Tzvetkov (83' Corsi), Carrozza (46' Ceccarelli), Esposito, Palmiero, Dembacaj, Vezzani (46' Zironi), Giordano. A disp.: Venturelli, Azzi, Quepa, Masoch, Nait, Giuricich. All. Cattani

ARBITRO: Sapio di Cesena

RETI: 62' Bruno

NOTE: spettatori 100. Ammoniti Dembacaj, Tambussi, Ceccarelli, espulsi al 75' Alcibiade, all'87 Cattani (all.)

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Eccellenza, il Terre di Castelli rifila un tris allo Zola e ora vede i playoff

Eccellenza, il Terre di Castelli rifila un tris allo Zola e ora vede i playoff

Eccellenza: Terre di Castelli, buon pari a Pontenure

Eccellenza: Terre di Castelli, buon pari a Pontenure

Eccellenza, il Terre di Castelli pesca in Svizzera: ecco la punta Giuricich

Eccellenza, il Terre di Castelli pesca in Svizzera: ecco la punta Giuricich

Eccellenza: il Brescello sbaglia un rigore all'87', il Terre di Castelli si salva

Eccellenza: il Brescello sbaglia un rigore all'87', il Terre di Castelli si salva

Eccellenza, il Terre di Castelli piazza il colpo Carrozza

Eccellenza, il Terre di Castelli piazza il colpo Carrozza

Eccellenza, tutto troppo facile per il Terre di Castelli a Corticella

Eccellenza, tutto troppo facile per il Terre di Castelli a Corticella

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena, lutto nel mondo dello sport: è morto a 78 anni il maestro di judo Giuliano Gibertoni

Modena, lutto nel mondo dello sport: è morto a 78 anni il maestro di judo Giuliano Gibertoni

Centro sportivo Modena calcio, a Nonantola traffico deviato

Centro sportivo Modena calcio, a Nonantola traffico deviato

Promozione: Medolla San Felice, 80 anni per i gemelli Gennari

Promozione: Medolla San Felice, 80 anni per i gemelli Gennari

Modena-Palermo: oltre 13.000 al Braglia

Modena-Palermo: oltre 13.000 al Braglia

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Promozione, domenica Castelfranco-Masi Torello è già decisiva

Promozione, domenica Castelfranco-Masi Torello è già decisiva

Calciomercato, Modena oculato e rosa ringiovanita

Calciomercato, Modena oculato e rosa ringiovanita

Colpo di coda del mercato gialloblù: Massolin all'Inter

Colpo di coda del mercato gialloblù: Massolin all'Inter

Serie D, Mister Gori (Cittadella): 'Una vittoria meritata'

Serie D, Mister Gori (Cittadella): 'Una vittoria meritata'