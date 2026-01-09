Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, il Terre di Castelli piazza il colpo Carrozza

Eccellenza, il Terre di Castelli piazza il colpo Carrozza

Gli arrivi non sono comunque finiti qui, forse arriverà un giovane, certo che le partenze da ottobre ad oggi sono state tante e pesanti

2 minuti di lettura
Continua a rifare la squadra il Terre di Castelli. Dopo la partenza di Asan Mata passato al Fiorenzuola, oggi è stato ufficializzato l'attaccante esterno Alessandro Carrozza, classe 2000, appena svincolato dalla Cittadella dove mister Gori non l'aveva quasi mai impiegato, soprattutto nelle ultime partite. Un giocatore non molto alto ma che ha qualità tant'è che lo scorso anno è stato uno dei pochi a salvarsi al Fiorenzuola, in Serie D. Quest'estate il passaggio alla Cittadella dove, a parte le prime partite, non ha trovato spazio. Si allenava da dieci giorni con la squadra di Cattani che lo aveva già allenato alle giovanili del Sassuolo e oggi si è incontrato col presidente Ali Aden e il ds Alessandro Ghidini per firmare il contratto col Terre, dove cercherà di conquistare i playoff che sono ancora alla portata dei castelvetresi (li chiamiamo così perché di Vignola non c'è ormai più nulla, anzi non c'è mai stato nulla a dispetto del progetto iniziale).

Gli arrivi non sono comunque finiti qui, forse arriverà un giovane, certo che le partenze da ottobre ad oggi sono state tante e pesanti: Guidone, Hajbi, Karapici, Barbetta e Mata.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Coi soldi risparmiati da queste cessioni (non sono pochi soprattutto per Guidone, ormai 40enne, e l'infortunato Karapici, che è tornato al Mezzolara), il ds Ghidini ora avrà la possibilità di tornare sul mercato. Un giocatore è già arrivato, Carrozza, uno potrebbe arrivare la prossima settimana.

Le altre

Gran colpo dell’Agazzanese con l’attaccante trequartista Francesco Pio Russo, classe 1999 che si è di recente svincolato dal Crema. Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, Pio Russo ha giocato anche in C con la Pergolettese, poi Ciserano, Luparense, Crema, Castiglione e Codogno tra le tante altre formazioni nel suo curriculum. Lo Zola ha tesserato l'ex attaccante dello United Carpi Assouan, che però al momento è tornato in America. Il Campagnola, dopo il difensore 2003 Giuliano Lo Porto (dal Mezzolara) e il centrocampista Erik Catellani, classe 2005 prelevato dal Rolo, ha presp il difensore Anthony Zanfardino, classe 2008 di scuola Carpi. Il Rolo ha preso il portiere Patrick Auregli ('86) svincolato dalla Cdr Mutina.

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Eccellenza, tutto troppo facile per il Terre di Castelli a Corticella

Eccellenza, tutto troppo facile per il Terre di Castelli a Corticella

Eccellenza, il Terre di Castelli agguanta il pari al 94esimo

Eccellenza, il Terre di Castelli agguanta il pari al 94esimo

Eccellenza, gran colpo del Terre di Castelli con l'uomo in meno: Agazzanese ko

Eccellenza, gran colpo del Terre di Castelli con l'uomo in meno: Agazzanese ko

Eccellenza, al 94' Giordano regala un punto al Terre di Castelli

Eccellenza, al 94' Giordano regala un punto al Terre di Castelli

Eccellenza, il Terre di Castelli sbanca Rolo e continua a correre

Eccellenza, il Terre di Castelli sbanca Rolo e continua a correre

Eccellenza, Cdr Mutina e Terre di Castelli escono agli ottavi

Eccellenza, Cdr Mutina e Terre di Castelli escono agli ottavi

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena, nuova illuminazione stadio Braglia: 84mila euro ad azienda di Mirandola per la progettazione

Modena, nuova illuminazione stadio Braglia: 84mila euro ad azienda di Mirandola per la progettazione

Rugby: l'avversario non si presenta, il Giacobazzi Modena chiude l'anno senza giocare

Rugby: l'avversario non si presenta, il Giacobazzi Modena chiude l'anno senza giocare

Il Venezia sbanca il Braglia, Modena irriconoscibile

Il Venezia sbanca il Braglia, Modena irriconoscibile

Modena, un campionato a due facce: nelle ultime nove gare media da retrocessione

Modena, un campionato a due facce: nelle ultime nove gare media da retrocessione

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Terza categoria, la Monari Nasi quest'anno non può più sbagliare

Terza categoria, la Monari Nasi quest'anno non può più sbagliare

Terza categoria, Cognentese, un girone d'andata quasi perfetto

Terza categoria, Cognentese, un girone d'andata quasi perfetto

Modena calcio, a 37 anni Antonio Pergreffi dice addio al calcio giocato

Modena calcio, a 37 anni Antonio Pergreffi dice addio al calcio giocato

Dilettanti, le gare saltate domenica si recuperano mercoledì 14 gennaio

Dilettanti, le gare saltate domenica si recuperano mercoledì 14 gennaio