Eccellenza, il Terre di Castelli piazza il colpo Carrozza

Continua a rifare la squadra il Terre di Castelli. Dopo la partenza di Asan Mata passato al Fiorenzuola, oggi è stato ufficializzato l'attaccante esterno Alessandro Carrozza, classe 2000, appena svincolato dalla Cittadella dove mister Gori non l'aveva quasi mai impiegato, soprattutto nelle ultime partite. Un giocatore non molto alto ma che ha qualità tant'è che lo scorso anno è stato uno dei pochi a salvarsi al Fiorenzuola, in Serie D. Quest'estate il passaggio alla Cittadella dove, a parte le prime partite, non ha trovato spazio. Si allenava da dieci giorni con la squadra di Cattani che lo aveva già allenato alle giovanili del Sassuolo e oggi si è incontrato col presidente Ali Aden e il ds Alessandro Ghidini per firmare il contratto col Terre, dove cercherà di conquistare i playoff che sono ancora alla portata dei castelvetresi (li chiamiamo così perché di Vignola non c'è ormai più nulla, anzi non c'è mai stato nulla a dispetto del progetto iniziale).Gli arrivi non sono comunque finiti qui, forse arriverà un giovane, certo che le partenze da ottobre ad oggi sono state tante e pesanti: Guidone, Hajbi, Karapici, Barbetta e Mata.Coi soldi risparmiati da queste cessioni (non sono pochi soprattutto per Guidone, ormai 40enne, e l'infortunato Karapici, che è tornato al Mezzolara), il ds Ghidini ora avrà la possibilità di tornare sul mercato. Un giocatore è già arrivato, Carrozza, uno potrebbe arrivare la prossima settimana.Gran colpo dell’Agazzanese con l’attaccante trequartista Francesco Pio Russo, classe 1999 che si è di recente svincolato dal Crema. Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, Pio Russo ha giocato anche in C con la Pergolettese, poi Ciserano, Luparense, Crema, Castiglione e Codogno tra le tante altre formazioni nel suo curriculum. Lo Zola ha tesserato l'ex attaccante dello United Carpi Assouan, che però al momento è tornato in America. Il Campagnola, dopo il difensore 2003 Giuliano Lo Porto (dal Mezzolara) e il centrocampista Erik Catellani, classe 2005 prelevato dal Rolo, ha presp il difensore Anthony Zanfardino, classe 2008 di scuola Carpi. Il Rolo ha preso il portiere Patrick Auregli ('86) svincolato dalla Cdr Mutina.