Eccellenza, tutto troppo facile per il Terre di Castelli a Corticella

E' stato un monologo in trasferta della squadra di Cattani

Una passeggiata per il Terre di Castelli sul campo di un Corticella imbottito di giovani e con un paio di assenze pesantissime come quelle di Pescatore e Caselli. A parte un'occasione in avvio di Tonelli che di testa non inquadra la porta, è stato un monologo della squadra di Cattani che dopo il vantaggio di Tzvetkov al 33', ha segnato altre tre reti nella ripresa.

Il tabellino

CORTICELLA-TERRE DI CASTELLI 0-4

CORTICELLA: Calzati, Baccolini (51’ Dragona), Cantelli, Pinca (74’ Vasta), Salcuni, Fini (79’ Venturi), Manga, Tonelli (79’ Bazzani), Sene, Cianciulli, Santaniello (68’ Cisotto). A disp.: Arcamone,Ravaglioli, Bellipario. All. Cavina

TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Gigli, Palmiero, Bruno (65’ Corsi), Vezzani, Dembacaj, Barbolini (84’ Ceccarelli), Nait, Tzvetkov (83’ Hysen), Mata (79’Guidotti), Esposito (77’ Masoch). A disp.: Venturelli, Gheduzzi, Ben Driss, Mondaini. All. Cattani

ARBITRO: Antoni di Reggio

RETI: 33‘ e 83’ Tzvetkov, 61’ Esposito, 79’ Mata

NOTE: spettatori 70. Ammoniti: Sene, Nait, Mata, Barbolini

Matteo Pierotti

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

