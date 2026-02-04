Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Promozione, domenica Castelfranco-Masi Torello è già decisiva

'Domenica contro il Granamica il primo tempo è stato molto equilibrato, nel secondo invece hanno fatto meglio loro e quindi giusta la loro vittoria'

Si gioca tutto domenica al Ferrarini la Virtus Castelfranco nello scontro diretto contro il Masi Torello. Dopo la grave sconfitta di domenica a Minerbio contro il Granamica, la squadra di Rizzo non può più sbagliare. La classifica della parte bassa del girone C di Promozione recita così: Dozzese 21, Gallo 18, Granamica 16, Castelfranco 14, Masi Torello 13.

Il ds del Castelfranco Fabrizio Ganassi: “Domenica contro il Granamica il primo tempo è stato molto equilibrato, nel secondo invece hanno fatto meglio loro e quindi giusta la loro vittoria. Partita però giocata fino alla fine da parte nostra, quindi ci siamo, siamo pienamente in corsa. Peccato solo che continuiamo a perdere in trasferta e non riusciamo a fare una serie di risultati utili consecutivi. Ora ci concentriamo per la partita domenica, che sarà fondamentale sia per noi che per loro. Domenica ha esordito anche Landini, ha fatto bene e sicuramente ci darà una mano in questi finale di campionato”.

Il tabellino

Granamica-Virtus Castelfranco 1-0 Rete: 28' st Tassinari. GRANAMICA: Roda, Rossi (12' st Mantovani), Vandelli, Grosso, Gomes Dos Santos (22' st Armaroli), Zaccarelli, De Luca (20' st Marini), Tassinari, Martuzzi (41' st Curiale), Baldazzi, Pizzirani. A disp.: Comastri, Cavina, Ciampa, Avella Fr., Orsini. All.: Valtorta.

VIRTUS CASTELFRANCO: Scardovelli, Testa, Romanciuc, Beqiraj, Benkhouail, Tine (16' st Landini), Ndiaye, Palmieri, Marchesi, Rispoli, Calamosca (35' st Angoh). A disp.: Martino, Cordella, Abaidoo, Carpentiero, Tondelli, Bartolini, Ould Zaouia. All.: Rizzo.

Arbitro: Grisendi di Reggio Emilia.

Note: ammoniti Grosso, Testa, Romanciuc, Beqiraj

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

