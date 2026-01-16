Eccellenza, il Terre di Castelli pesca in Svizzera: ecco la punta Giuricich

Il Terre di Castelli (Eccellenza) chiude il mercato con la punta centrale Marco Simone Giuricich (nella foto), classe 2000, dal Chiasso (Seconda Lega svizzera, una sorta di Serie D italiana), dove ha giocato fino a dicembre per poi essere svincolato. Prima ha militato nella Vergiatese (Eccellenza lombarda). Il giocatore, essendo andato a vivere al Bologna, è stato proposto al Terre che l'ha subito preso visto che cercava un attaccante con quelle caratteristiche (fisico imponente). Dopo l'arrivo di Carrozza della Cittadella, ecco dunque un altro attaccante per la squadra di Cattani che punta decisamente ai playoff nel girone A di Eccellenza, un traguardo che fino a poco più di un mese fa sembrava irraggiungibile.

In Promozione nuovo arrivo alla Virtus Castelfranco che ha preso l’attaccante classe 2007, Luca Marchesi, proveniente dal Fabbrico. In Prima categoria altri nuovi acquisti per il Campogalliano che ha preso il difensore Giorgio Ruini dalla Pgs Smile e il centrocampista Michele Agey Doffour dalla Virtus Castelfranco. In Seconda categoria importante rinforzo per il Concordia che ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista Riccardo Mucci, reduce da otto anni alla Paullese (Promozione Lombardia).