Eccellenza, il Terre di Castelli rifila un tris allo Zola e ora vede i playoff

Il Terre di Castelli supera lo Zola e si avvicina ai playoff. Al 8’ il tiro di Carrozza dal limite viene respinto da Bertocchi . Al 9’ il sinistro di Di Vona è alto dí poco. Al 13’ ci prova ancora Corrazza ma il suo tiro viene deviato dal portiere. Al 16’ incursione di Suliani, la palla arriva a Rossi che da buona posizione non inquadra la porta. Al 23’ palla persa a centrocampo dai padroni di casa , Rossi tira alto. Al 26’ colpo di testa di Dembacaj respinto dal portiere. 30’ rasoterra di Barbolini, blocca Bertocchi. Al 42’ la partita si sblocca: Palmiero raccoglie una respinta della difesa ospite e con un preciso rasoterra segna il suo primo goal stagionale. Nella ripresa, i padroni di casa raddoppiano con Tzvetkov che raccoglie un cross di Carrozza . Al 52’ il dx di Esposito sfiora il palo. Al 57’ calcio d’angolo per il Terre, Zironi batte Bertocchi con un colpo di testa dal limite dell’area piccola e firma il tris. Al 64’ Esposito colpisce il palo. Sul finire, il neo entrato Qepa si procura un paio di buone occasioni ma non riesce a firmare il poker.

Il tabellino

TERRE DI CASTELLI- ZOLA 3-0

Terre di Castelli: Gibertini, Gigli, Palmiero, Giordano (77’ Masoch), Zironi (70’ Azzi), Dembacaj, Barbolini (57’ Nait), Bruno, Tzvetkov (72’ Qepa), Carrozza, (57 Ceccarelli), Esposito. A disposizione: Venturelli, Corsi, Vezzani, Giuricich. All Cattani

Zola Predosa: Bertocchi, Magli, Cavallini, Cavazza, Fiore, Monti, Rossi, (80 Rinieri), Suliani, Oulay (53’ Manieri), Di Vona (64’ Cocchi), Boateng (57’ Ismajli). A disposizione: Ortensi, Bettini, Scagliarini, Bonini. All Biagini

Arbitro: Bortoletto di Treviso

Reti: 42’ Palmiero, 47’ Tzvetkov, 56’ Zironi

Matteo Pierotti