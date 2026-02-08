Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Cittadella Vis Modena, vittoria all'ultimo secondo col Progresso

Su un cross dalla sinistra, Fort si libera bene della marcatura e di testa batte il portiere avversario

Vittoria in pieno recupero a Castel Maggiore per il Cittadella Vis Modena contro il Progresso. I padroni di casa partono bene ma, nonostante la costante pressione offensiva, le occasioni da gol latitano e il Cittadella fa la gara. Per assistere alla prima palla-gol dell’incontro bisogna attendere il 39’: Camarà fa il vuoto sulla destra e mette in mezzo per l’accorrente Sardella che, da posizione favorevole, spara alto. Cinque giri di orologio più tardi, sul fronte opposto, è il Progresso ad andare vicino al vantaggio: sugli sviluppi di un corner battuto da Sansò, la difesa modenese respinge come può e l’accorrente Maltoni lascia partire una bordata all’incrocio dei pali che viene salvata in corner da un miracolo di Celenza. Al 4’ della ripresa Mascolo compie un super intervento su una conclusione a botta sicura di Caprioni e, al 20’, è una bella girata di Camarà su punizione di Calanca a mancare di un soffio lo specchio della porta. La pressione del Cittadella si fa estenuante e, nel quarto minuto di recupero si porta in vantaggio: su un cross dalla sinistra, Fort si libera bene della marcatura e di testa batte Mascolo.

Il tabellino

Progresso 0

Cittadella Vis Modena 1

PROGRESSO: N. Mascolo, G. Barbaro (18’ st Mereghetti), L. Mascolo, Giovane, Cestaro, Maltoni, Mascanzoni, Dandini (32’ st Bortolotti), Sansò, Calabrese (32’ st Stellacci), Belcastro (18’ st Cataldi). A disp. Gelati, Finessi, S. Barbaro, Soldà, Gnani. All. Scalini (Graffiedi squalificato).

CITTADELLA VIS MODENA: Celenza, Sardella (11’ st Carretti), Mandelli, Dodaro (39’ st Marchetti), Sabotic, Camarà (31’ st Barozzini), Morello (51’ st Teresi), Caprioni, Fort, Arrondini, Calanca (31’ st Sala). A disp. Musio, Tessitori, Barbi, Crosariol. All. Gori.

Arbitro: Moro di Novi Ligure.

Rete: 49’ st Fort.

Note: ammoniti Calabrese, N. Mascolo, Calanca.

