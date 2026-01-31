Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Rifiuti: a Sassuolo scattano i tutor per i cittadini nelle zone più critiche

Rifiuti: a Sassuolo scattano i tutor per i cittadini nelle zone più critiche

A due anni dall'introduzione del porta a porta, iniziativa Comune ed Hera. Il personale monitorerà e segnalerà abbandoni e comportamenti scorretti

2 minuti di lettura
Migliorare il decoro urbano e ridurre la presenza di sacchi dei rifiuti lasciati per ore lungo le strade. Parte lunedì 2 febbraio il progetto promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Hera, che prevede la presenza di tutor ambientali e agenti accertatori nei quartieri più critici della città per informare i cittadini sulle corrette modalità di esposizione dei rifiuti e prevenire comportamenti scorretti.
“L’obiettivo è dialogare con i cittadini e affrontare le problematiche più diffuse – spiega l’assessore alle Politiche Ambientali Andrea Baccarani – per ridurre errati conferimenti e abbandoni che ancora oggi si registrano in alcune zone di Sassuolo, nonostante il servizio sia a regime da oltre due anni”.
Il progetto prevede, dopo il passaggio degli operatori della raccolta, il monitoraggio del territorio da parte di agenti accertatori Hera. In caso di esposizioni fuori orario, sui sacchi verrà applicato un adesivo giallo che segnala l’irregolarità: un avviso preliminare che consentirà di ricontattare l’utenza e fornire indicazioni corrette, prima di eventuali sanzioni.Le aree interessate sono quartieri o porzioni di essi dove si registrano ancora quantità significative di rifiuti esposti in modo errato, troppo in anticipo o dopo il passaggio degli operatori, con conseguenti situazioni di degrado urbano.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Le zone critiche individuate, circa una decina, saranno presidiate per due settimane ciascuna con attività di controllo e tutoraggio. Il servizio prenderà il via lunedì e la prima area coinvolta comprenderà largo Verona, viale Gorizia, viale Filzi e via Mazzini (altezza Somada).“Una prima sperimentazione ha già dato risultati molto positivi – aggiunge Baccarani – passando da circa venti segnalazioni giornaliere a una sola. Per questo abbiamo deciso di estendere l’intervento ad altre zone critiche della città”.
Al termine delle due settimane di monitoraggio, nelle aree presidiate sarà presente anche l’Infopoint Ambientale, già attivo a rotazione nei quartieri dallo scorso novembre, per fornire ulteriori chiarimenti e distribuire i sacchetti per carta, plastica e organico.Il Comune ricorda che a Sassuolo, dove è in vigore un sistema di raccolta porta a porta misto, carta e plastica devono essere esposte esclusivamente la sera precedente al giorno di raccolta indicato nel calendario. Ogni esposizione con tempistiche diverse contribuisce al degrado urbano e può essere sanzionata. Il progetto avrà una durata complessiva di circa sei mesi e si estenderà progressivamente ad altre zone della città.
Particolare attenzione sarà dedicata anche al contrasto degli abbandoni, soprattutto in prossimità delle isole ecologiche di base, dove verranno installate paline informative.
“Ricordiamo infine – conclude l’assessore – che a Sassuolo non è in vigore la tariffa puntuale: per l’indifferenziata non viene conteggiato il numero dei conferimenti”.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Ruba utensili da lavoro dal cortile di una casa: arrestato 51enne

Ruba utensili da lavoro dal cortile di una casa: arrestato 51enne

Aimag, dopo la stroncatura dell'accordo con Hera l'attuale Cda presenta il suo piano industriale

Aimag, dopo la stroncatura dell'accordo con Hera l'attuale Cda presenta il suo piano industriale

Sassuolo: parte il recupero di 100 appartamenti ai 'Gerani'

Sassuolo: parte il recupero di 100 appartamenti ai 'Gerani'

Caro Mezzetti, nel vostro programma i cassonetti dovevano essere la soluzione residuale

Caro Mezzetti, nel vostro programma i cassonetti dovevano essere la soluzione residuale

Bolletta Hera 'semplificata': più pagine, più confusione. E il cittadino non capisce quanto paga

Bolletta Hera 'semplificata': più pagine, più confusione. E il cittadino non capisce quanto paga

Modena, lo scaricabarile del pattume

Modena, lo scaricabarile del pattume

Articoli più Letti Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Modena, sradica palo stradale e si scaglia contro le auto: denunciato tunisino

Modena, sradica palo stradale e si scaglia contro le auto: denunciato tunisino

Articoli Recenti Scandalo Fondazione di Modena, Zanca: 'Non abbiamo gli strumenti per chiedere dimissioni del Cdi'

Scandalo Fondazione di Modena, Zanca: 'Non abbiamo gli strumenti per chiedere dimissioni del Cdi'

'Scandalo Fondazione di Modena, in una città normale il tutti a casa sarebbe il minimo sindacale'

'Scandalo Fondazione di Modena, in una città normale il tutti a casa sarebbe il minimo sindacale'

Lutto nella politica modenese, è scomparso a 80 anni Paolo Cristoni

Lutto nella politica modenese, è scomparso a 80 anni Paolo Cristoni

Modena, il Pd sceglie di non scegliere: Paradisi segretario a metà con Lenzini

Modena, il Pd sceglie di non scegliere: Paradisi segretario a metà con Lenzini