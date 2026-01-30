Ruba utensili da lavoro dal cortile di una casa: arrestato 51enne

La serata del 27 gennaio i carabinieri di Scandiano, hanno notato movimenti sospetti attorno ad un furgone, noto perché in uso a una persona gravata da precedenti specifici per reati contro il patrimonio. L’uomo di 51 anni è stato osservato mentre, a più riprese, trasportava e caricava sul veicolo numerosi attrezzi e utensili da lavoro, prelevandoli da un’abitazione poco distante.

I carabinieri di Sassuolo hanno dunque fermato il mezzo lungo la strada provinciale di Scandiano e la conseguente perquisizione consentiva di rinvenire all’interno del vano di carico numerose attrezzature da giardino e utensili professionali, successivamente riconosciuti dal legittimo proprietario che aveva subito un furto nel magazzino della propria abitazione.

Il valore complessivo della refurtiva è stimato in 3.000 euro circa: parte del materiale è stata restituito all’avente diritto, mentre il restante è stato sottoposto a sequestro per ulteriori accertamenti.

L'uomo è stato arrestato in flagranza e portato in carcere a Reggio Emilia.