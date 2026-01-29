Bolletta Hera 'semplificata': più pagine, più confusione. E il cittadino non capisce quanto paga

C’è una parola che andrebbe bandita dal lessico delle utility: semplificazione. Perché quando Hera annuncia con enfasi la nuova 'bolletta più semplice da leggere e comprendere', la realtà che arriva nelle case dei cittadini racconta tutt’altro. Non chiarezza, ma confusione organizzata. Non trasparenza, ma burocrazia mascherata da grafica moderna.Altro che bolletta semplice: il documento si trasforma in un fascicolo tecnico, lungo, frammentato, dispersivo. Un cittadino normale, che lavora, ha una famiglia e mille impegni, dovrebbe armarsi di pazienza, calcolatrice e manuale di istruzioni per capire quanto ha consumato davvero, per quanti giorni e a quale prezzo reale.E questo è il primo problema politico, prima ancora che economico: un servizio essenziale viene comunicato in modo deliberatamente complicato. Tante pagine, zero immediatezza La nuova struttura promessa come 'più chiara' moltiplica invece sezioni, riquadri, box, sottopagine. Si passa dallo 'scontrino dell’energia' al 'box dell’offerta, agli 'elementi informativi essenziali', ai dettagli tecnici, alle imposte, alle componenti tariffarie.Il risultato è semplice: nessuno riesce a ricostruire il costo reale dell’energia in modo lineare. Per sapere quanto si paga davvero bisogna saltare avanti e indietro tra le pagine, sommare voci, distinguere quote fisse, variabili, oneri, accise, IVA. Una bolletta dovrebbe informare.Qui invece sembra progettata per stancare.Tra gli artifici più discutibili c’è l’uso del cosiddetto prezzo medio. Una cifra che non rappresenta ciò che il cliente paga realmente per ogni metro cubo o chilowattora, ma una media matematica che mescola costi diversi. In pratica: il cittadino non vede subito il prezzo vero dell’energia, quello che dovrebbe interessargli di più. Lo deve andare a cercare nei dettagli tecnici. Sempre che abbia voglia di farlo. È un meccanismo che rende opaca la percezione del costo reale e rende quasi impossibile il confronto tra offerte.Altro punto critico: le quote fisse mensili, che vengono pagate anche se i consumi sono bassissimi. Costi che pesano sempre di più sul totale della bolletta e che colpiscono soprattutto chi prova a risparmiare. Ma nella bolletta Hera questi importi non vengono messi in evidenza in modo diretto. Sono spezzettati, nascosti tra righe tecniche, distribuiti su più sezioni. Il messaggio implicito è chiaro: paghi comunque, anche se consumi poco. Ma questo non viene detto in modo trasparente.Quando poi il cittadino prova ad approfondire, la risposta è sempre la stessa: 'scansiona il QR code', 'vai sull’area clienti', 'consulta il glossario online'.Tradotto: la bolletta da sola non basta più.La trasparenza viene demandata alle piattaforme digitali. Ma non tutti sono digitalizzati, non tutti hanno tempo, non tutti vogliono trasformarsi in analisti energetici per leggere una fattura. Una bolletta dovrebbe essere comprensibile da sola, senza obbligare l’utente a inseguire informazioni su tre portali diversi.Il risultato finale è sotto gli occhi di tutti: la maggior parte dei cittadini guarda solo due numeri — totale da pagare e scadenza — e smette di leggere. Non per disinteresse, ma per esasperazione. E questo è forse l’aspetto più grave: un sistema che dovrebbe aumentare consapevolezza energetica produce invece rassegnazione passiva. La semplificazione vera che non arriva mai.Una bolletta davvero semplice dovrebbe dire subito: quanto hai consumato realmente, in che periodo preciso, a che prezzo unitario effettivo, quanto paghi di quota fissa, quante tasse stai versando, quanto spendi in più o in meno rispetto al periodo precedente. Tutto il resto può stare nei dettagli tecnici. Ma non può essere il cuore del documento.Finché Hera — e con lei gran parte del sistema energetico italiano — continuerà a chiamare 'semplificazione' un labirinto burocratico, il sospetto resterà uno solo: la complessità non è un errore, è una scelta.E a pagarla, ancora una volta, sono i cittadini.B. Lazzari