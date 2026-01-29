Bolletta Hera 'semplificata': più pagine, più confusione. E il cittadino non capisce quanto paga

Il trucco del 'prezzo medio'Tra gli artifici più discutibili c’è l’uso del cosiddetto prezzo medio. Una cifra che non rappresenta ciò che il cliente paga realmente per ogni metro cubo o chilowattora, ma una media matematica che mescola costi diversi. In pratica: il cittadino non vede subito il prezzo vero dell’energia, quello che dovrebbe interessargli di più. Lo deve andare a cercare nei dettagli tecnici. Sempre che abbia voglia di farlo. È un meccanismo che rende opaca la percezione del costo reale e rende quasi impossibile il confronto tra offerte.
Quote fisse: il costo che non puoi evitareAltro punto critico: le quote fisse mensili, che vengono pagate anche se i consumi sono bassissimi. Costi che pesano sempre di più sul totale della bolletta e che colpiscono soprattutto chi prova a risparmiare. Ma nella bolletta Hera questi importi non vengono messi in evidenza in modo diretto. Sono spezzettati, nascosti tra righe tecniche, distribuiti su più sezioni. Il messaggio implicito è chiaro: paghi comunque, anche se consumi poco. Ma questo non viene detto in modo trasparente.
La trasparenza scaricata sulle appQuando poi il cittadino prova ad approfondire, la risposta è sempre la stessa: 'scansiona il QR code', 'vai sull’area clienti', 'consulta il glossario online'.
Il vero effetto: rassegnazioneIl risultato finale è sotto gli occhi di tutti: la maggior parte dei cittadini guarda solo due numeri — totale da pagare e scadenza — e smette di leggere. Non per disinteresse, ma per esasperazione. E questo è forse l’aspetto più grave: un sistema che dovrebbe aumentare consapevolezza energetica produce invece rassegnazione passiva. La semplificazione vera che non arriva mai.Una bolletta davvero semplice dovrebbe dire subito: quanto hai consumato realmente, in che periodo preciso, a che prezzo unitario effettivo, quanto paghi di quota fissa, quante tasse stai versando, quanto spendi in più o in meno rispetto al periodo precedente. Tutto il resto può stare nei dettagli tecnici. Ma non può essere il cuore del documento.Finché Hera — e con lei gran parte del sistema energetico italiano — continuerà a chiamare 'semplificazione' un labirinto burocratico, il sospetto resterà uno solo: la complessità non è un errore, è una scelta.E a pagarla, ancora una volta, sono i cittadini.
B. Lazzari