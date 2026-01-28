Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Ceramica: accordo libero scambio UE-India ok, ma servono regole di salvaguardia

Lo chiede Confindustria Ceramica per un settore che esporta l'80% del proprio fatturato

'Il settore delle piastrelle di ceramica, che esporta oltre l’80% del proprio fatturato ed è tra i più internazionalizzati d’Europa, accoglie con favore la conclusione del negoziato per l’accordo di libero scambio tra Unione Europea e India. Da sempre sostenitore della liberalizzazione degli scambi commerciali, l’industria ceramica italiana auspica che questo trattato, come tutti quelli europei, garantisca piena reciprocità e adeguate tutele per i comparti più esposti'. Così Confindustria ceramica in merito all'accordo sul libero scambio raggiunto tra UE ed India. Un accordo al quale, per l'associazione, deve seguire altro per tutelare il settore e per garantire reciprocità.'Perché l’Accordo sia equo e sostenibile, è essenziale che venga accompagnato da standard normativi elevati, in particolare in campo ambientale e sociale, e da efficaci clausole di salvaguardia contro ogni forma di concorrenza sleale. Nel caso specifico delle piastrelle di ceramica, permangono pratiche di dumping nelle esportazioni indiane verso l’UE, comprovate dalla Commissione europea. Su tali prodotti vigono, infatti, dal 2023 specifici dazi antidumping, che si aggiungono al dazio erga omnes del 5% ora in vigore. In questo contesto, l’eliminazione di tale dazio base anche per le linee tariffarie ceramiche sarebbe non solo illogica, ma indebolirebbe l’efficacia delle misure di difesa commerciale, premiando al contrario comportamenti scorretti ed abusivi.
Questo danneggerebbe la competitività del settore italiano ed europeo, che si trova già a dover competere con un'industria indiana estremamente aggressiva, dotata di forti sovracapacità produttive, che vengono portate in condizioni di dumping sui mercati europei. La manifattura italiana richiede pertanto che nella fase finale del negoziato le nostre Istituzioni sappiano contemperare con realismo un’apertura strategica dei mercati certamente necessaria in questa fase con la tutela degli interessi delle imprese e dell’occupazione di qualità che assicurano i nostri distretti' - conclude Confindustria Ceramica.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

