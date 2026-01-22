Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Hera, nel giorno della presentazione del piano industriale il titolo ha perso oltre il 3%

Hera, nel giorno della presentazione del piano industriale il titolo ha perso oltre il 3%

Dal punto di vista dei numeri il Piano prevede investimenti quinquennali lordi per 5,5 miliardi di euro e crescita del Mol a 1,76 miliardi di euro

2 minuti di lettura
Non ha reagito bene la Borsa al Piano industriale presentato ieri da Hera. Il titolo infatti ieri ha chiuso con oltre il 3% di flessione.

Dal punto di vista dei numeri il Piano prevede investimenti quinquennali lordi per 5,5 miliardi di euro, crescita del Mol a 1,76 miliardi di euro, un utile netto per gli azionisti a 519 milioni di euro e un dividendo in crescita del 27% (fino a 19 centesimi per azione).

'Il nuovo Piano industriale conferma il nostro impegno nel creare valore per tutti gli stakeholder. Il piano di investimenti di 5,5 miliardi, in aumento di circa il 40% rispetto all’ultimo quinquennio, supporta, anche attraverso l’innovazione, uno sviluppo industriale sostenibile e l’incremento di resilienza delle nostre infrastrutture e ci consentirà di traguardare al 2029 un margine operativo lordo di 1,76 miliardi di euro - ha detto il presidente esecutivo Cristian Fabbri -. Il miglioramento degli obiettivi del nuovo Piano industriale e le positive previsioni, economiche e finanziarie, dei risultati 2025, ci permettono di rivedere al rialzo la politica dei dividendi proponendo un incremento, di circa il 7% già a partire dalla prossima cedola, fino ad arrivare al 27% al 2029 con un dividendo di 19 centesimi per azione.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
In crescita, a 11,5 miliardi di euro, anche il valore economico distribuito nei 5 anni agli stakeholder dei territori nei quali operiamo ed il contributo delle attività sostenibili al margine operativo lordo di Gruppo che raggiungerà il 68%'.

'Per il 2025 prevediamo di chiudere con un margine operativo lordo superiore a 1,53 miliardi di euro e con un utile di competenza degli Azionisti superiore a 0,46 miliardi - ha aggiunto l'ad Orazio Iacono -. Risultati sostenuti dalla crescita di tutti i business in portafoglio nonostante il venir meno di opportunità straordinarie colte nel 2024. Questa performance ha permesso di finanziare un aumento degli investimenti mantenendo un rapporto debito netto/MOL inferiore a 2,6x. Una flessibilità finanziaria che ci permette di supportare gli investimenti a favore della transizione green e dello sviluppo industriale. Gli investimenti, destinati sia ai business regolati sia a mercato, alimenteranno la crescita organica e saranno finanziati da una forte generazione di cassa, che consentirà di mantenere anche al 2029 una leva finanziaria in linea con quella della chiusura attesa per il 2025, riconfermando la solidità finanziaria e creando ulteriore flessibilità per poter cogliere future nuove opportunità'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Aimag in Hera, dopo la stroncatura della Corte dei Conti cosa stanno architettando i sindaci del carpigiano?'

'Aimag in Hera, dopo la stroncatura della Corte dei Conti cosa stanno architettando i sindaci del carpigiano?'

'Caos rifiuti Modena: istituire tutor in ogni quartiere per spiegare alle famiglie i cambiamenti'

'Caos rifiuti Modena: istituire tutor in ogni quartiere per spiegare alle famiglie i cambiamenti'

Modena, bidoni Hera davanti alla autorimessa: ingresso bloccato e non posso farci nulla

Modena, bidoni Hera davanti alla autorimessa: ingresso bloccato e non posso farci nulla

Quando il servizio pubblico funziona: intervento rapido di Hera in via Raimondo Dalla Costa

Quando il servizio pubblico funziona: intervento rapido di Hera in via Raimondo Dalla Costa

Modena, nel giorno della stangata contro Reggianini, il Pd fa lo sgambetto a Mezzetti

Modena, nel giorno della stangata contro Reggianini, il Pd fa lo sgambetto a Mezzetti

Lavoratori servizi ambientali, accordo raggiunto sul contratto, sciopero revocato

Lavoratori servizi ambientali, accordo raggiunto sul contratto, sciopero revocato

Articoli più Letti Michelin restituisce i fondi allo Stato: quando l’etica d’impresa vale più degli incentivi

Michelin restituisce i fondi allo Stato: quando l’etica d’impresa vale più degli incentivi

Addio a Benetton in centro a Modena, Cisl: 'Il gruppo Teddy sta facendo colloqui e assunzioni'

Addio a Benetton in centro a Modena, Cisl: 'Il gruppo Teddy sta facendo colloqui e assunzioni'

Forbes, 79 miliardari italiani: Modena nella mappa dei grandi patrimoni

Forbes, 79 miliardari italiani: Modena nella mappa dei grandi patrimoni

Legge di Bilancio: quando i conti tornano solo a Roma e il prezzo lo pagano i territori

Legge di Bilancio: quando i conti tornano solo a Roma e il prezzo lo pagano i territori

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Mercosur: accordo rinviato alla Corte di giustizia, gli agricoltori cantano vittoria

Mercosur: accordo rinviato alla Corte di giustizia, gli agricoltori cantano vittoria

Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP: il 2026 si apre con grandi numeri

Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP: il 2026 si apre con grandi numeri

Seta, Cisl si complimenta coi Comuni reggiani: 'Finalmente si punta al cambiamento'

Seta, Cisl si complimenta coi Comuni reggiani: 'Finalmente si punta al cambiamento'

Chiusura Benetton in centro, Cgil e Uil contro Zanca: 'Dall'assessore nessuna mediazione'

Chiusura Benetton in centro, Cgil e Uil contro Zanca: 'Dall'assessore nessuna mediazione'