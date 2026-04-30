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Hera, approvato il bilancio 2025: confermati Fabbri e Iacono

Hera, approvato il bilancio 2025: confermati Fabbri e Iacono

Come previsto vicepresidente (non esecutivo) è stato nominato il modenese Tommaso Fabbri

1 minuto di lettura

Si è riunita ieri a Bologna l’Assemblea Hera, presieduta da Cristian Fabbri, che ha approvato la Relazione Finanziaria annuale al 31 dicembre 2025 e la distribuzione di un dividendo in rialzo a 16 centesimi per azione, in linea con quanto già annunciato.

L’assemblea ha provveduto anche alla nomina dei componenti del Cda e del Collegio Sindacale per il prossimo triennio.

Ecco i consiglieri: Cristian Fabbri, Orazio Iacono, Tommaso Fabbri, Roberta Calderisi, Fabio Bacchilega, Gianni Bessi, Enrico Di Stasi, Fabrizio Toselli, Benedetta Brighenti, Vanessa Camani, Marina Monassi, tratti dalla lista di maggioranza n. 1, espressione del patto di sindacato dei soci pubblici Hera, titolari complessivamente del 40,91% del capitale sociale di Hera. Francesco Perrini, Paola Schwizer, Alice Vatta, sulla base della lista di minoranza n. 3 presentata da Studio Legale Trevisan e Associati per conto di numerose società di gestione di fondi di investimento, titolari complessivamente del 1,07152% del capitale sociale di Hera. Bruno Tani, sulla base della lista di minoranza n. 2 presentata da Gruppo Società Gas Rimini S.p.A., titolare del 2,065825% del capitale sociale di Hera.

Come presidente esecutivo è stato riconfermato Cristian Fabbri, mentre come amministratore delegato è stato riconfermato Orazio Iacono.

Vicepresidente (non esecutivo) è stato nominato il modenese Tommaso Fabbri.

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