Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

San Prospero, Ermatech cresce ancora: impianti al centro sportivo Modena calcio e sede ampliata

San Prospero, Ermatech cresce ancora: impianti al centro sportivo Modena calcio e sede ampliata

Fabrizio Stefani, tra i soci fondatori e oggi responsabile commerciale: 'Il welfare aziendale è parte integrante della crescita'

2 minuti di lettura

Nuove assunzioni, sede più grande e commesse di rilievo: continua la crescita di Ermatech, realtà attiva nell’impiantistica tecnologica, che rafforza la propria presenza sul territorio modenese e nel Nord Italia. Nei prossimi mesi l’azienda prevede l’ingresso di circa 15 nuovi addetti, con un organico che supererà così le 60 unità. Parallelamente è stato ultimato l’ampliamento della sede di proprietà a San Prospero, lungo la Statale 12, per una superficie complessiva di 2.200 metri quadrati.

Numeri che si inseriscono in un percorso di sviluppo sostenuto anche dall’andamento del fatturato, oggi attestato attorno ai 10 milioni di euro. A trainare la crescita sono soprattutto nuove importanti commesse, tra cui i lavori per gli impianti idraulici del prestigioso centro sportivo del Modena Calcio a Nonantola e interventi legati all’espansione di aziende del comparto biomedicale, ceramico e alimentare.

L’azienda opera da sempre nella realizzazione e gestione di impianti elettrici ed idraulici in ambito civile e industriale: dal riscaldamento alla climatizzazione, dagli impianti idrico-sanitari ai sistemi antincendio, fino alle soluzioni legate alle energie rinnovabili e all’efficienza energetica. Un’attività che comprende tutte le fasi, dalla progettazione alla manutenzione, con un approccio particolarmente attento agli aspetti ambientali.

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Nata nel 2015 dall’unione di diverse esperienze nel settore impiantistico, Ermatech ha consolidato negli anni la propria base a San Prospero, mantenendo una sede decentrata in Veneto e ampliando progressivamente il raggio d’azione prima a livello regionale e poi su tutto il Nord Italia.

'La crescita di Ermatech ci riempie di orgoglio – commenta Fabrizio Stefani, tra i soci fondatori e oggi responsabile commerciale –. Negli anni abbiamo scelto di crescere senza strappi, costruendo competenze solide all’interno e mantenendo un rapporto diretto con il territorio e con i clienti. Oggi siamo in grado di seguire progetti complessi, dalla progettazione alla gestione, integrando diverse tecnologie e garantendo continuità operativa nel tempo. Il mercato richiede sempre più qualità, affidabilità e capacità di adattarsi rapidamente: per questo investiamo in formazione, organizzazione e strumenti che ci permettano di essere reattivi e precisi. Allo stesso tempo continuiamo a credere molto nel valore delle persone. In un settore come il nostro, le competenze fanno la differenza e vanno coltivate nel tempo. Il welfare aziendale per noi non è solo un elemento accessorio, ma parte integrante della crescita: creare un ambiente di lavoro solido e collaborativo significa mettere le basi per offrire un servizio migliore anche ai clienti. L’obiettivo è continuare a svilupparci mantenendo questo equilibrio tra qualità tecnica e attenzione alle persone.

Insomma, un percorso che guarda avanti, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la nostra presenza e dare la nostra fetta di contributo allo sviluppo sociale del territorio nel quale lavoriamo'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti San Felice sul Panaro, nuovo stabilimento Piovan Food & Powders da 100 dipendenti

San Felice sul Panaro, nuovo stabilimento Piovan Food & Powders da 100 dipendenti

Vertici Hera, i compensi aumentano ancora: Iacono e Fabbri superano gli 800mila euro a testa

Vertici Hera, i compensi aumentano ancora: Iacono e Fabbri superano gli 800mila euro a testa

'Crisi cooperative vitivinicole, il caso Lambrusco non è isolato'

'Crisi cooperative vitivinicole, il caso Lambrusco non è isolato'

'Smart working? Così si ferma l’economia, non certo il caro carburanti'

'Smart working? Così si ferma l’economia, non certo il caro carburanti'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Marr, approvato il bilancio d’esercizio 2025: dividendo lordo di 0,47 euro per azione

Marr, approvato il bilancio d’esercizio 2025: dividendo lordo di 0,47 euro per azione

Bilancio Bper, distribuito un dividendo da 0,56 euro

Bilancio Bper, distribuito un dividendo da 0,56 euro

Coop Alleanza 3.0: utile del Gruppo a 38,5 milioni

Coop Alleanza 3.0: utile del Gruppo a 38,5 milioni

Referendum in Seta, il no alla riforma su premi e incidenti vola col 96%

Referendum in Seta, il no alla riforma su premi e incidenti vola col 96%