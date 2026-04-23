Coop Alleanza 3.0: utile del Gruppo a 38,5 milioni

Le vendite ad insegna crescono del 2,3% sul 2024, attestandosi a 5.869 milioni: l’incremento anno su anno passa, dunque, dai 9 milioni (2024 vs 2023) ai 133 milioni (2025 vs 2024), confermando la progressione che, a partire dalla fusione (2016), ha fatto registrare un + 26,3%.
Anche la gestione caratteristica migliora sensibilmente le sue performance, chiudendo a -15 milioni di euro e recuperando, dunque, 30,5 milioni sul 2024.
Si conferma elevata l’incidenza delle vendite di prodotti a marchio Coop (31%, più della media della GDO) e, rispetto precedente esercizio, si registra un +23,3 milioni di vendite di ortofrutta e un +38,4 milioni di vendite di freschissimi (con incrementi in quantità rispettivamente del 5,3% e del 3%).
Si rinnova anche la linea di una sempre maggiore attenzione ai Soci, che ha spinto la Cooperativa a investire in vantaggi esclusivi 160 milioni nel 2025.
Le gestioni non-retail (finanziaria, immobiliare e partecipate) complessivamente chiudono l’anno con un attivo di 101,8 milioni soprattutto grazie al delta positivo della gestione partecipate di 57,4 milioni sul 2024 e, principalmente, ai dividendi erogati dalla partecipata strategica Unipol Assicurazioni SpA e da IGD SiiQ SpA.
Per Domenico Trombone, presidente Coop Alleanza 3.0, “dopo anni di efficientamento e ammodernamento dell’offerta e della rete, i risultati evidenziano una chiara tendenza positva nelle vendite e nel recupero della gestione caratteristica. Nei prossimi anni, pur in un contesto internazionale incerto e segnato da una non auspicabile ma probabile contrazione dei consumi, la Cooperativa perseguirà un’ulteriore espansione attraverso una rinnovata politica commerciale e il rafforzamento della rete di vendita.
Nella foto, Domenico Trombone, Presidente Coop Alleanza 3.0