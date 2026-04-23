L'assemblea di Bper Banca ha approvato oggi il bilancio al 31 dicembre 2025, che evidenzia un utile netto pari a 1.464.744.643,29 euro, e la distribuzione di un dividendo da 0,56 euro, per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione. Il dividendo sarà pagato in contanti, per un totale al massimo di 1.364.695.665,56 euro, al netto delle azioni proprie detenute in portafoglio alla data di stacco della cedola, cui non sarà attribuito alcun dividendo. Come effetto della recente incorporazione di Banca Popolare di Sondrio in Bper, divenuta efficace dal 20 aprile, l'assemblea ha inoltre approvato il bilancio relativo all'esercizio 2025 della stessa Banca Popolare di Sondrio con riparto dell'utile.
Bilancio Bper, distribuito un dividendo da 0,56 euro
Per un totale al massimo di 1.364.695.665,56 euro, al netto delle azioni proprie detenute in portafoglio
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