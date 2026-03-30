Bper, compensi stellari: nel 2024 per l'ad Papa 1,7 milioni

Restano stabili, nel 2024, i compensi dei vertici Bper. Ecco il quadro complessivo di quanto hanno guadagno i membri del Cda e i principali dirigenti.
Flavia Mazzarella, presidente fino al 19 aprile 2024: 125mila euro
Fabio Cerchiai, attuale presidente: 358mila euro
Riccardo Barbieri, consigliere fino al 19 aprile 2024: 44mila euro
Antonio Cabras, consigliere: 179mila euro
Pier Luigi Montani, ad fino al 19 aprile 2024: 564mila euro
Gianni Franco Papa, attuale ad: 1.758.000 euro
Elena Beccali, consigliere: 141mila euro
Monica Cacciapuoti, consigliere fino al 19 aprile 2024: 33mila euro
Silvia Elisabetta Candini, consigliere: 139mila euro
Maria Elena Cappello, consigliere: 142mila euro
Cristiano Cincotti, consigliere fino al 19 aprile 2024: 33mila euro
Matteo Cordero di Montezemolo, consigliere: 94mila euro
Angela Maria Cossellu, consigliere: 97mila euro
Gianfranco Farre, consigliere: 167mila euro
Alessandro Robin Foti, consigliere fino al 19 aprile 2024: 38mila euro
Piercarlo Giuseppe Italo Gera, consigliere: 96mila euro
Roberto Giay, consigliere fino al 19 aprile 2024: 33mila euro
Andrea Mascetti, consigliere: 100mila euro
Marisa Pappalardo, consigliere fino al 19 aprile 2024: 33mila euro
Monica Pilloni, consigliere: 160mila euro
Stefano Rangone, consigliere: 93mila euro
Fulvio Solari, consigliere: 114mila euro
Elisa Valeriani, consigliere: 133mila euro
Daniela Travella, presidente Consiglio sindacale fino al 19 aprile 2024: 45mila euro
Angelo Mario Giudici, presidente Consiglio sindacale: 100mila euro.