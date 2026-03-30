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Bper, compensi stellari: nel 2024 per l'ad Papa 1,7 milioni

Bper, compensi stellari: nel 2024 per l'ad Papa 1,7 milioni

Ecco il quadro complessivo di quanto hanno guadagno i membri del Cda e i principali dirigenti

1 minuto di lettura

Restano stabili, nel 2024, i compensi dei vertici Bper. Ecco il quadro complessivo di quanto hanno guadagno i membri del Cda e i principali dirigenti.

Flavia Mazzarella, presidente fino al 19 aprile 2024: 125mila euro

Fabio Cerchiai, attuale presidente: 358mila euro

Riccardo Barbieri, consigliere fino al 19 aprile 2024: 44mila euro

Antonio Cabras, consigliere: 179mila euro

Pier Luigi Montani, ad fino al 19 aprile 2024: 564mila euro

Gianni Franco Papa, attuale ad: 1.758.000 euro

Elena Beccali, consigliere: 141mila euro

Monica Cacciapuoti, consigliere fino al 19 aprile 2024: 33mila euro

Silvia Elisabetta Candini, consigliere: 139mila euro

Maria Elena Cappello, consigliere: 142mila euro

Cristiano Cincotti, consigliere fino al 19 aprile 2024: 33mila euro

Matteo Cordero di Montezemolo, consigliere: 94mila euro

Angela Maria Cossellu, consigliere: 97mila euro

Gianfranco Farre, consigliere: 167mila euro

Alessandro Robin Foti, consigliere fino al 19 aprile 2024: 38mila euro

Piercarlo Giuseppe Italo Gera, consigliere: 96mila euro

Roberto Giay, consigliere fino al 19 aprile 2024: 33mila euro

Andrea Mascetti, consigliere: 100mila euro

Marisa Pappalardo, consigliere fino al 19 aprile 2024: 33mila euro

Monica Pilloni, consigliere: 160mila euro

Stefano Rangone, consigliere: 93mila euro

Fulvio Solari, consigliere: 114mila euro

Elisa Valeriani, consigliere: 133mila euro

Daniela Travella, presidente Consiglio sindacale fino al 19 aprile 2024: 45mila euro

Angelo Mario Giudici, presidente Consiglio sindacale: 100mila euro.

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