Aumentano ancora i compensi dei vertici di Hera. Nel 2024 il presidente esecutivo Cristian Fabbri ha incassato complessivamente 809.885 euro, mentre l'amministratore delegato Orazio Iacono ha portato a casa 809.576 euro, contro i 769mila dell'anno precedente. Per quanto riguarda il collegio sindacale Myriam Amato ha guadagnato 249.265 euro, Marianna Girolomini 169.737 euro e Antonio Gaiani 170.537 euro.
Vertici Hera, i compensi aumentano ancora: Iacono e Fabbri superano gli 800mila euro a testa
Nel 2024 il presidente esecutivo e l'amministratore delegato hanno sforato il muro degli 800mila euro
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Gasolio a 2,10 euro, autotrasporto sotto pressione. Franchini, Ruote Libere: ‘Rincari delle merci non dipendono dai camionisti’
Picchetto Si Cobas alla Fedex di Modena, 61 lavoratori su 66 bocciano: 'Spettacolo indegno'
'Il costo del gas alle stelle mette in ginocchio l’industria ceramica'
Modena, sciopero alla Tecnord srlArticoli Recenti
SanFelice Banca Popolare, approvato il bilancio 2025: dividendo a 0,3 euro
Caro diesel, in Emilia Romagna già assorbito il 75% della riduzione delle accise
Ceramica, fronte comune Emilia-Romagna e Comunitat Valenciana per chiedere revisione dell’ETS
Vertenza Gambro Vantive di Medolla, vertici della società confermano vendita dello stabilimento