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Vertici Hera, i compensi aumentano ancora: Iacono e Fabbri superano gli 800mila euro a testa

Vertici Hera, i compensi aumentano ancora: Iacono e Fabbri superano gli 800mila euro a testa

Nel 2024 il presidente esecutivo e l'amministratore delegato hanno sforato il muro degli 800mila euro

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Aumentano ancora i compensi dei vertici di Hera. Nel 2024 il presidente esecutivo Cristian Fabbri ha incassato complessivamente 809.885 euro, mentre l'amministratore delegato Orazio Iacono ha portato a casa 809.576 euro, contro i 769mila dell'anno precedente. Per quanto riguarda il collegio sindacale Myriam Amato ha guadagnato 249.265 euro, Marianna Girolomini 169.737 euro e Antonio Gaiani 170.537 euro.

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