'Caos rifiuti Modena: istituire tutor in ogni quartiere per spiegare alle famiglie i cambiamenti'

'L’attuale, e problematica, situazione degli abbandoni dei rifiuti in città è frutto di una strategia sul porta a porta, che negli ultimi anni non ha fatto altro che mandare in confusione i cittadini, con l’aggravante che adesso è entrata in vigore anche la tariffa puntuale, aumentando ulteriormente il disorientamento di tanti cittadini'. Anche Modena Civica interviene sul caos abbandoni e lo fa lanciando una proposta chiara, appellandosi direttamente al sindaco Mezzetti: 'Serve chiarezza e spiegare in maniera chiara ai modenesi i cambiamenti in corso, per questo proponiamo che in ogni quartiere venga avviata una campagna informativa con dei tutor casa per casa – affermano la capogruppo di Modena Civica, Katia Parisi, e il presidente Rosario Maragò -. Fermo restando che l’inciviltà di chi abbandona i rifiuti va condannata, non possiamo ricondurre la situazione, come dice il sindaco, alle utenze invisibili generate dagli affitti in nero, quindi sprovviste della carta smeraldo. E’ importante ricordare – aggiugono Parisi e Maragò – che già quando partì il porta a porta nel 2023 emersero diverse criticità, molte delle quali legate alla scarsa informazione e comunicazione alla popolazione.Quando finalmente la raccolta aveva trovato un equilibrio, col passaggio dal 63 al 78 per cento di raccolta differenziata, il nuovo sindaco ha deciso di ritornare ai cassonetti, di fatto azzerando un percorso che stava portando i suoi frutti. A ciò si è aggiunta, di recente, la già prevista introduzione della tariffa puntuale, che non ha fatto altro di diffondere ulteriore confusione. Siamo arrivati ad un punto in cui tanti cittadini sono convinti di pagare ogni volta che conferiscono un sacco, quando non è così'. 'Fa bene il sindaco a interloquire con Hera per trovare soluzioni per inibire gli abbandoni e chiedersi come mai stiamo perdendo le più comuni regole di convivenza civile, ma non possiamo nemmeno pensare di risolvere i problemi minacciando multe su multe ai cittadini. I modenesi – concludono Parisi e Maragò – vanno piuttosto aiutati e guidati a comprendere i cambiamenti in corso non con comunicazioni ad intermittenza, ma con qualcuno di qualificato– come per esempio i tutor – che in maniera chiara spieghino cos’è la tariffa puntuale e come funziona il programma di ritorno ai cassonetti'. E proprio sul ritorno ai cassonetti, i rappresentanti di Modena Civica concludono: 'Prima di estendere l’installazione ai quartieri mancanti, sarebbe fondamentale fermarsi e fare la dovuta informazione, altrimenti il risultato sarà di creare ulteriori ‘corti circuiti’ comunicativi trai cittadini'.