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'Modena Merita di Più: cresce l'allarme sicurezza in città, ora basta'

'Modena Merita di Più: cresce l'allarme sicurezza in città, ora basta'

Il comitato civico chiede 'risposte immediate dopo giorni segnati da episodi di violenza e pericolo per i cittadini'

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'Il Comitato Civico “Modena Merita di Più” esprime forte preoccupazione per la crescente insicurezza percepita in città dopo una serie di gravi episodi verificatisi nei primi giorni di giugno e segnalati da numerosi residenti. Dalla Crocetta alla zona ex AMCM, passando per il centro e diversi quartieri della città, le segnalazioni raccolte dal Comitato delineano un quadro che desta allarme tra i cittadini. Alla Crocetta un residente ha subito minacce di morte da parte di un gruppo di giovani che stazionano abitualmente sotto la sua abitazione. Nella zona ex AMCM si è verificata una violenta rissa tra bande giovanili che ha generato momenti di forte tensione in un'area centrale della città interessata da importanti interventi di riqualificazione. In zona stazione delle corriere, un automobilista avrebbe compiuto manovre estremamente pericolose nei confronti di alcune donne, costringendole a spostarsi rapidamente per evitare conseguenze potenzialmente gravi'. Così in una nota il Comitato che fa riferimento a Mattia Meschieri.


'Sulle linee urbane degli autobus 4 e 5, diversi cittadini segnalano episodi di spaccio in pieno giorno, con scambi di sostanze e denaro che avverrebbero anche in presenza di studenti e minori, accompagnati da atteggiamenti intimidatori nei confronti di chi assiste alla scena.

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A tutto questo si aggiungono gli inseguimenti delle forze dell'ordine culminati in incidenti stradali: in via Benedetto Marcello un fuggitivo si è schiantato contro un muro per poi allontanarsi a piedi, mettendo a rischio numerosi passanti, mentre un ulteriore episodio con fuga è stato segnalato tra via Emilia e via Scanaroli. Non mancano infine le criticità legate al degrado urbano. In via Cucchiari la caduta di pesanti rami da alberi non adeguatamente manutenuti ha evidenziato ancora una volta i problemi legati alla cura del verde pubblico e alla sicurezza di pedoni e ciclisti. Le segnalazioni che riceviamo ogni giorno descrivono una situazione che non può più essere sottovalutata - afferma il Comitato -. I cittadini hanno diritto a vivere in una città sicura, decorosa e presidiata. Per questo chiediamo alle istituzioni risposte rapide, controlli più efficaci e interventi concreti nei quartieri maggiormente colpiti. Il Comitato rinnova il proprio appello al Comune, alla Prefettura e a tutte le autorità competenti affinché sicurezza, decoro urbano e qualità della vita tornino al centro dell'agenda cittadina. Modena merita attenzione, rispetto e interventi concreti'.

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