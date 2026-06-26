Passeggiata contro il degrado: più di 100 cittadini attraversano le zone rosse

La passeggiata non la prima e non certo l'ultima organizzata dal comitato civico per la sicurezza Modena Merita di più, era partita un’ora e mezza prima da piazza Cittadella, attraversando circa quattro chilometri di aree considerate “rosse” per spaccio, degrado e microcriminalità.
“Abbiamo fatto un percorso nelle zone più calde di Modena, anche se ormai tutta la città è problematica”, spiega Lauro, uno dei componenti più attivi del gruppo. “La gente però ha risposto bene: con questo caldo non era scontato uscire, prendersi il cuore in mano e andare oltre l’ostacolo. Ma ne abbiamo bisogno”.
Dalla zona stadio il serpentone di cittadini raggiunge la stazione dei treni, poi via Crispi e piazzale Natale Bruni.
La diretta video documenta ogni passaggio. Nella zona dell’ex Manifattura Tabacchi si assiste al fuggi fuggi delle vedette dello spaccio, che comunicano tra loro e si allontanano in bicicletta al passaggio del grande gruppo di cittadini. Da via Ganaceto si arriva alla Pomposa, dove molti curiosi e alcuni turisti chiedono informazioni, ringraziano, qualcuno si unisce per un tratto.
Al Novi Sad la scena cambia: sul lato di via Berengario famiglie asiatiche e nordafricane cenano all’aperto, bambini giocano a calcio, si crea un piccolo spazio di socialità. Ma il resto del parco resta segnato dalla presenza di gruppi noti per attività illegali, ma in questo caso di fronte all'anomalo e corposo gruppo di cittadini nessuno si spinge a fare ciò che solitamente viene fatto. Chiedere l'acquisto di roba. Durante il percorso, spacciatori e vedette si dileguano. “È un effetto momentaneo, certo, ma è un segnale”, osserva Meschieri. “Quando giri con tante persone, un certo tipo di degrado sparisce. La droga non è solo chi la vende: c’è un sistema dietro, con vedette e comandi.
Il gruppo si sposta verso la tribuna, dove 'alloggiano' e bivaccano una decina di stranieri, sparsi. È qui che avviene l’incontro con il giovane africano. Meschieri lo ascolta e poi riflette davanti ai partecipanti: “È uno dei momenti più importanti del giro. Questa persona non è seguita da nessuno. Va a Porta Aperta ma non può dormire lì. Una volta fuori dai centro è allo sbando, non è seguita da nessuno. Simbolo di un sistema che dovrebbe integrare ma non integra nulla e non funziona'
Dal gruppo scatta il ringraziamento anche alle forze dell’ordine: “Sono sempre con noi, presidiano, ma hanno le armi spuntate. Arrestano persone che il giorno dopo ritrovano in strada. È frustrante”.
Gli organizzatori pensano già ai prossimi mesi: più camminate, magari contemporanee in diversi quartieri. “Il problema è sentito. Da cittadini abbiamo bisogno di una risposta. Avere così tante persone è un bene: manda un messaggio chiaro alle istituzioni e, con unta polemica, anche ad un assessore alla sicurezza 'che nessuno vede e sente mai, anche dopo il 16 maggio'.
“Questa è la strada giusta' - chiude Lauro. 'Dobbiamo lavorare sulla gente, perché è la gente che ci dà la forza di farci sentire.
Gi.Ga.