'Modena Merita di Più': al Parco XXII Aprile un pic-nic civico per riportare sicurezza e vivibilità

Un momento di comunità per riappropriarsi degli spazi pubblici e rafforzare la presenza attiva dei cittadini nella vita del quartiere. Sabato 23 maggio alle 17.30, il Parco XXII Aprile di Modena ospiterà “Pic-nic al Parco”, iniziativa promossa dal comitato civico “Modena Merita di Più”. L’evento nasce con un obiettivo chiaro: vivere il parco insieme, senza dibattiti o interventi formali, ma attraverso la presenza e la condivisione, per dimostrare concretamente come uno spazio pubblico possa tornare ad essere sicuro e frequentato.

'La scelta del Parco XXII Aprile non è casuale. Negli anni, l’area è stata spesso al centro di segnalazioni legate a problemi di spaccio, sicurezza e degrado urbano. Una situazione che si è ulteriormente aggravata dopo l’apertura del servizio drop-in nel quartiere, con un conseguente aumento della presenza di soggetti in condizioni di fragilità e tossicodipendenza. In questo contesto, l’iniziativa rappresenta una risposta civica concreta. Vogliamo un parco che sia il cuore pulsante del quartiere – spiegano i promotori –. La presenza dei cittadini è il primo passo per contrastare il degrado e restituire sicurezza e vivibilità a questo spazio'.





Il comitato rinnova inoltre la richiesta al Comune di autorizzare l’apertura di un punto ristoro stabile all’interno del parco, dotato di tavolini, illuminazione e musica, capace di animare l’area dal pomeriggio fino alla sera.

'Un servizio di questo tipo non è solo una comodità – sottolineano – ma un presidio di socialità e sicurezza». La partecipazione è aperta a tutti: i cittadini sono invitati a portare un telo da stendere sull’erba, qualcosa da mangiare – anche da condividere – e a partecipare insieme a familiari e amici. “Pic-nic al Parco” si propone come un segnale forte e positivo: la riqualificazione degli spazi urbani passa anche dalla presenza attiva della comunità. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza modenese: partecipare significa contribuire a costruire un parco più sicuro e vivibile, rafforzando al tempo stesso la richiesta di interventi concreti da parte delle istituzioni'.