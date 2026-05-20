Il centro storico di Modena si prepara ad ospitare la quarta edizione di 'Modena WineFood Experience', promosso da Confesercenti Modena, organizzato dalla Lambruscheria di Alessio Bardelli, con il patrocinio e il contributo del Comune di Modena e della Camera di Commercio. Tre giorni, dal 22 al 24 maggio, dedicati alla musica, all'arte, alla storia e all'enogastronomia locale.
Per l'occasione la Lambruscolonga — che quest'anno spegne 25 candeline — raddoppia con una versione brunch. Tre i tour tra i locali di Modena: due nella formula tradizionale del venerdì sera, uno nel pomeriggio di sabato. In tutti e tre, lambruschi d'eccellenza, creazioni degli chef e musica dal vivo — quest'anno rigorosamente jazz, in omaggio al 'Jazz Open' che debutta a Modena a luglio. Quattro cerchi colorati raffigureranno durante il weekend i 4 elementi (storia, vino, gastronomia, musica e arte) che contraddistinguono il ricco programma con il quale lo staff organizzatore intende contaminare la cultura enogastronomica con l'arte espressa in forme diverse.
'Una manifestazione cresciuta negli anni e diventata un appuntamento fisso nella programmazione primaverile modenese. Modena WineFood Experience coniuga storia, arte, musica ed enogastronomia locale, ed è proprio questo mix a contraddistinguerla e a renderla apprezzata dal pubblico. Come Confesercenti Modena, la nostra priorità è coinvolgere le attività locali e richiamare cittadini e turisti, portando visitatori in centro e contribuendo allo sviluppo economico e sociale della nostra comunità. La sinergia con la Notte dei Musei sarà inoltre un ulteriore motivo per venire a scoprire la nostra Modena e gli appuntamenti del Modena WineFood Experience' afferma Mauro Rossi, Presidente Provinciale Confesercenti Modena.
Modena WineFood Experience, torna la Lambruscolonga
Promosso da Confesercenti Modena, organizzato dalla Lambruscheria di Alessio Bardelli, con il patrocinio e il contributo del Comune
Il centro storico di Modena si prepara ad ospitare la quarta edizione di 'Modena WineFood Experience', promosso da Confesercenti Modena, organizzato dalla Lambruscheria di Alessio Bardelli, con il patrocinio e il contributo del Comune di Modena e della Camera di Commercio. Tre giorni, dal 22 al 24 maggio, dedicati alla musica, all'arte, alla storia e all'enogastronomia locale.
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