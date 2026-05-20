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Modena WineFood Experience, torna la Lambruscolonga

Modena WineFood Experience, torna la Lambruscolonga

Promosso da Confesercenti Modena, organizzato dalla Lambruscheria di Alessio Bardelli, con il patrocinio e il contributo del Comune

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Il centro storico di Modena si prepara ad ospitare la quarta edizione di 'Modena WineFood Experience', promosso da Confesercenti Modena, organizzato dalla Lambruscheria di Alessio Bardelli, con il patrocinio e il contributo del Comune di Modena e della Camera di Commercio. Tre giorni, dal 22 al 24 maggio, dedicati alla musica, all'arte, alla storia e all'enogastronomia locale.
Per l'occasione la Lambruscolonga — che quest'anno spegne 25 candeline — raddoppia con una versione brunch. Tre i tour tra i locali di Modena: due nella formula tradizionale del venerdì sera, uno nel pomeriggio di sabato. In tutti e tre, lambruschi d'eccellenza, creazioni degli chef e musica dal vivo — quest'anno rigorosamente jazz, in omaggio al 'Jazz Open' che debutta a Modena a luglio. Quattro cerchi colorati raffigureranno durante il weekend i 4 elementi (storia, vino, gastronomia, musica e arte) che contraddistinguono il ricco programma con il quale lo staff organizzatore intende contaminare la cultura enogastronomica con l'arte espressa in forme diverse.

'Una manifestazione cresciuta negli anni e diventata un appuntamento fisso nella programmazione primaverile modenese. Modena WineFood Experience coniuga storia, arte, musica ed enogastronomia locale, ed è proprio questo mix a contraddistinguerla e a renderla apprezzata dal pubblico. Come Confesercenti Modena, la nostra priorità è coinvolgere le attività locali e richiamare cittadini e turisti, portando visitatori in centro e contribuendo allo sviluppo economico e sociale della nostra comunità. La sinergia con la Notte dei Musei sarà inoltre un ulteriore motivo per venire a scoprire la nostra Modena e gli appuntamenti del Modena WineFood Experience' afferma Mauro Rossi, Presidente Provinciale Confesercenti Modena.

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