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Ausl di Modena, intitolata una sala nella Casa della Comunità al dottor Francesco Rametta

Ausl di Modena, intitolata una sala nella Casa della Comunità al dottor Francesco Rametta

'Spazio simbolo di una dedizione alla sanità pubblica che continua a ispirare il lavoro quotidiano dei nostri operatori'

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L’Ausl di Modena ha voluto ricordare il dottor Francesco Rametta, specialista ambulatoriale di Chirurgia vascolare, scomparso lo scorso anno a 52 anni.

Per onorare la sua memoria e il suo impegno umano e professionale, gli è stata intitolata la Sala Riunioni situata all'interno della Casa della Comunità di Modena “G. P. Vecchi”. Alla cerimonia erano presenti il Direttore del Distretto di Modena Andrea Spanò, il vicesindaco di Modena Francesca Maletti, e la responsabile delle Cure primarie del Distretto di Modena, Lucia Cavazzuti, oltre a diversi professionisti che hanno lavorato con Rametta non solo a Modena, ma anche a Carpi e Mirandola.

'Un momento semplice ma carico di significato. Un modo per dire grazie e per non dimenticare chi si è impegnato per una sanità vicina ai cittadini - dichiara Andrea Spanò, Direttore del Distretto di Modena -. Questo spazio, da oggi ufficialmente 'Sala Francesco Rametta', vuole essere il simbolo di una dedizione alla sanità pubblica che continua a ispirare il lavoro quotidiano dei nostri operatori. Il dottor Rametta ha rappresentato i valori più nobili della nostra sanità: competenza, ascolto e vicinanza ai cittadini e questo luogo di crescita e condivisione sarà custode di un’eredità morale che continuerà a vivere'.

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